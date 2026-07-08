Turqia hap për herë të parë selinë e përbashkët në Ay Yildiz për ministrat e mbrojtjes të NATO-s

Yusuf Soykan Bal
08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Turqia hapi të mërkurën Shtabin e saj të Përbashkët Ay Yildiz në ndërtim e sipër për ministrat e mbrojtjes të NATO-s për herë të parë gjatë një pritjeje të organizuar nga ministri turk i Mbrojtjes, Yasar Guler në margjinat e samitit të NATO-s, raporton Anadolu.
Pritja u mbajt në seksionin Star të kompleksit të selisë së re, ku Guler mirëpriti ministrat me një bandë ushtarake përpara një fotografie në grup, tha Ministria e Mbrojtjes.
Duke iu drejtuar të ftuarve, Guler tha se kampusi Ay Yildiz, i quajtur sipas gjysmëhënës dhe yllit në flamurin turk, do të bashkojë Shtabin e Përgjithshëm dhe komandat e forcave ushtarake nën një çati.
Shtabi pritet të bëhet operacional në të ardhmen e afërt dhe do të jetë ndër qendrat më të mëdha të komandës ushtarake në botë, tha ai.
"Duke bashkuar Shtabin tonë të Përgjithshëm dhe komandat e forcave nën një çati, ne synojmë të maksimizojmë aftësinë tonë të përbashkët operacionale duke përshpejtuar proceset burokratike për të arritur shpejtësinë dhe efikasitetin maksimal," tha Guler.
Ai tha se kompleksi do të mbrohet nga masat e avancuara të mbrojtjes ajrore dhe tokësore nën strategjinë e Turqisë "Steel Dome" dhe do të pajiset me sisteme sigurie më të fundit.
Selia do të shfaqë gjithashtu teknologji ndërtimi të zgjuara dhe të qëndrueshme për të siguruar komunikim të pandërprerë dhe komandim dhe kontroll gjatë krizave dhe kohës së luftës, tha ai.
"Kjo është më shumë se një seli moderne. Është gjithashtu një simbol i prekshëm i qëndrimit të fortë dhe të vendosur të Turqisë në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë," tha Guler.