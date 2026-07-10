Turqia do të vazhdojë të forcojë sigurinë energjetike të Republikës Turke të Qipros Veriore

Mücahithan Avcıoğlu
10 korrik 2026•Përditësim: 10 korrik 2026
Turqia do të vazhdojë të ofrojë mbështetje teknike, infrastrukturore dhe institucionale për të forcuar sigurinë energjetike të Republikës Turke të Qipros Veriore (TRNC), tha të premten ministri i Energjisë dhe Burimeve Natyrore Alparslan Bayraktar, transmeton Anadolu.
Bayraktar vizitoi termocentralin "KIB-TEK Teknecik" së bashku me ministrin e Ekonomisë dhe Energjisë të TRNC-së Olgun Amcaoglu dhe mori informacion në lidhje me punën e vazhdueshme në objekt, sipas një deklarate që ai ndau në kompaninë turke të mediave sociale NSosyal.
Ministrat shqyrtuan kapacitetin aktual të prodhimit të energjisë elektrike, mirëmbajtjen dhe modernizimin e centralit, si dhe masat që synojnë forcimin e infrastrukturës energjetike të TRNC-së.
Bayraktar e përshkroi uzinën Teknecik si një strukturë strategjike që përbën shtyllën kurrizore të sigurisë energjetike të TRNC-së.
Turqia e konsideron sigurinë energjetike të TRNC-së pjesë të pandashme të sigurisë së saj energjetike dhe do të vazhdojë të mbështesë nevojat teknike dhe infrastrukturore të objektit, shtoi ai.