Turqia do të përkujtojë me program të veçantë në Ankara 10-vjetorin e përpjekjes për grusht shteti të 15 korrikut

Esra Tekin
13 korrik 2026•Përditësim: 13 korrik 2026
Turqia do të përkujtojë 10-vjetorin e grushtit të shtetit të 15 korrikut 2016 me një program të veçantë në kryeqytet nën temën "Vullneti ynë, Fitorja jonë", tha sot drejtori i Komunikimit të vendit, Burhanettin Duran, transmeton Anadolu.
Në këtë aktivitet që do të mbahet në "Parkun Kombëtar" të kryeqytetit në Ankara të mërkurën, do të marrë pjesë presidenti Recep Tayyip Erdogan.
"Në Programin Special të 10-vjetorit të Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar të 15 korrikut, i cili do të mbahet me pjesëmarrjen e presidentit tonë Recep Tayyip Erdogan, do t'i kujtojmë martirët tanë të çmuar me mëshirë, mirënjohje dhe lutje, do t'u shprehim mirënjohjen tonë veteranëve tanë heroikë dhe do të deklarojmë përsëri së bashku, me termat më të forta të mundshme, se asnjë pushtet nuk mund të qëndrojë mbi vullnetin kombëtar", tha Duran.
Në një postim në platformën turke të mediave sociale NSosyal, Duran tha se programi do të nderojë rezistencën publike ndaj grushtit të shtetit dhe do të riafirmojë angazhimin e vendit ndaj demokracisë dhe sovranitetit kombëtar.
Ai shtoi se “lufta epike” e shkruar nga populli turk nëpërmjet vendosmërisë së tij më 15 korrik do të mbahet gjallë me të njëjtin besim, vendosmëri dhe frymë uniteti.
Përpjekja e dështuar për grusht shteti, në të cilën u vranë 252 persona dhe u plagosën 2.734 të tjerë, u komplotua dhe u krye nga Organizata Terroriste Fetullah (FETO) dhe udhëheqësi i saj me bazë në SHBA, Fethullah Gulen.