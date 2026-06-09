Turqia dhe Siria synojnë tregti prej 10 miliardë dollarësh dhe hapjen e pikave të reja doganore

Gökhan Ergöçün
09 qershor 2026•Përditësim: 09 qershor 2026
Zyrtarët turq theksuan rritjen e lidhjeve ekonomike me Sirinë gjatë Samitit të Ekonomive të Qyteteve në provincën juglindore turke Gaziantep, duke njoftuar planet për të hapur pika të reja doganore dhe duke synuar një vëllim tregtar prej 10 miliardë dollarësh në vitet e ardhshme, raporton Anadolu.
Samiti, i organizuar nga Anadolu në bashkëpunim me Bashkinë Metropolitane të Gaziantepit të martën, mblodhi zyrtarë dhe njerëz të biznesit nga Turqia dhe Siria.
Ministri turk i Tregtisë, Omer Bolat, deklaroi se të dy vendet synojnë të arrijnë një vëllim vjetor prej 5 miliardë dollarësh brenda dy viteve dhe 10 miliardë dollarë deri në fillim të viteve 2030.
“Ne jemi plotësisht të përgatitur për hapjen e Pikës Doganore Islahiye dhe duke punuar së bashku do të mund të shpallim hapjen e saj sa më shpejt të jetë e mundur”, tha ministri.
Zyrtarët gjithashtu informuan homologët e tyre sirianë për gatishmërinë e tyre për të hapur pikën doganore midis rajoneve Nusajbin dhe Qamishli.
Bolat theksoi se Turqia i ka dhënë përparësi kryesore mbrojtjes së integritetit territorial dhe unitetit kombëtar të Sirisë pas revolucionit të 8 dhjetorit 2024.
Ai shtoi se bankat turke arritën një marrëveshje për të hapur degë në Siri ndërsa bankat qendrore vazhdojnë negociatat e tyre.
Turqia mbështeti fuqimisht qeverinë siriane për të ndihmuar në heqjen e embargove të vendosura nga SHBA-ja dhe BE-ja.
Gaziantep eksportoi në Siri mallra me vlerë 900 milionë dollarë vitin e kaluar dhe arriti në 350 milionë dollarë në pesë muajt e parë të këtij viti.
- Partneritete afatgjata
Ambasadori turk në Damask, Nuh Yilmaz, e përshkroi Turqinë si portën e Sirisë drejt tregjeve globale dhe Evropës.
Yilmaz e karakterizoi Sirinë si një korridor strategjik logjistik që lidh Turqinë me Lindjen e Mesme dhe rajonin e Gjirit.
Ambasadori Yilmaz këshilloi investitorët të krijojnë partneritete afatgjata në vend që të fokusohen vetëm në tregtinë afatshkurtër.
Ai rekomandoi rajonin Halep-Idlib si një zonë investimi parësore për shkak të furnizimit të qëndrueshëm të energjisë dhe fuqisë punëtore të kualifikuar.
Yilmaz vuri në dukje se kushtet e sigurisë në Siri u përmirësuan ndjeshëm pasi qeveria qendrore rifitoi kontrollin e territoreve të ndryshme.
Zyrtarët turq gjithashtu filluan të punojnë me autoritetin e emigracionit për të lehtësuar proceset e vizave për sirianët që bëjnë një kthim përfundimtar në vendin e tyre.
- Rivitalizimi i rrjeteve historike të logjistikës
Kryetarja e bashkisë së Gaziantepit, Fatma Sahin, theksoi mundësitë masive që ekzistojnë midis Halepit dhe Gaziantepit.
Sahin bëri thirrje për rigjallërimin e rrjeteve historike të logjistikës për të nxitur tregtinë rajonale.
Guvernatori i Gaziantepit, Kemal Ceber, theksoi domosdoshmërinë e qëndrimit krah për krah për të ndërtuar një të ardhme të përbashkët bazuar në lidhjet historike.
Ai parashikoi se zona kufitare së shpejti do të bëhet qendra e re ekonomike e Turqisë.