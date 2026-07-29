Turqia dhe Nigeria përshpejtojnë prodhimin e përbashkët në industrinë detare

Firdevs Bulut Kartal
29 korrik 2026•Përditësim: 29 korrik 2026
Turqia po zgjeron industrinë e saj të ndërtimit të anijeve, duke synuar të luajë një rol kyç në realizimin e objektivave të Nigerisë për prodhimin vendas të anijeve, rinovimin e flotës dhe zhvillimin e ekonomisë blu, raporton Anadolu.
Pas vizitës së presidentit nigerian Ahmed Tinubu në Turqi në fillim të këtij viti, marrëdhëniet tregtare mes dy vendeve janë përshpejtuar, ndërsa fokusi është zhvendosur nga eksportet drejt partneriteteve afatgjata industriale.
Qeveria e Nigerisë synon t'i pozicionojë kantierët detarë turq si partnerë afatgjatë për të kontribuar në zhvillimin e kapaciteteve të prodhimit vendas të vendit.
Këshilli i Biznesit Nigeri-Turqi dhe platforma digjitale DAMISE kanë lehtësuar dialogun e vazhdueshëm për t'i dhënë përparësi prodhimit të përbashkët, transferimit të teknologjisë, modernizimit të flotës dhe zgjerimit të transportit në rrugët ujore të brendshme.
Ministria Nigeriane e Çështjeve Detare dhe Ekonomisë Blu u bëri thirrje kantiereve detare turke ta shohin Nigerinë si një qendër rajonale prodhimi që ofron qasje të drejtpërdrejtë në Tregun e Përbashkët Afrikan të Tregtisë së Lirë.
Autoriteti i Rrugëve Ujore të Brendshme të Nigerisë ftoi kantierët detarë dhe kompanitë turke të teknologjisë të krijojnë partneritete publiko-private për zhvillimin e anijeve dhe terminaleve të trageteve për rrjetin prej 3.000 kilometrash të rrugëve të lundrueshme.
Ky bashkëpunim vjen pas rritjes së eksporteve globale të anijeve nga Turqia, nga 900 milionë dollarë në vitin 2018 në 3 miliardë dollarë në vitin 2025, duke e renditur vendin mes 10 shteteve kryesore në botë për ndërtimin e anijeve.
Gjatë së njëjtës periudhë, importet e anijeve të Nigerisë ranë nga 3,4 miliardë dollarë në rreth 500 milionë dollarë, në përputhje me strategjinë e vendit për të zëvendësuar modelin e bazuar në importe me prodhim vendas.
Turqia është në një pozitë të favorshme për të mbështetur këtë tranzicion, me rreth 85 kantierë detarë aktivë, një flotë prej më shumë se 2.270 anijesh dhe një infrastrukturë të zhvilluar të arsimit detar.
Ligji nigerian për Kabotazhin i nxit këto partneritete me kompani të huaja duke ofruar përparësi operative dhe tregtare për anijet që ndërtohen, zotërohen dhe operohen në vend.
Kompanitë turke mund të përfitojnë nga ky model i qëndrueshëm biznesi, duke shërbyer jo vetëm tregun e Nigerisë, por edhe atë të Afrikës Perëndimore, përmes partneriteteve në prodhim, mirëmbajtje dhe operim me kompani vendase.
Bashkëpunimi dypalësh do të fokusohet në prodhimin e anijeve të peshkimit, mjeteve mbështetëse detare, objekteve për riparimin e anijeve dhe sistemeve të transportit në rrugët ujore të brendshme.
Partneriteti mes Turqisë dhe Nigerisë pritet të zgjerohet edhe në nisma afatgjata si tranzicioni i gjelbër në sektorin detar, përpjekjet për dekarbonizim, trajnimi i fuqisë punëtore teknike dhe modelet e përbashkëta të financimit.
Disa takime janë planifikuar të mbahen më 30 korrik për të harmonizuar kapacitetet e kantierëve detarë turq me nevojat e Nigerisë për modernizimin e flotës, ndërsa një sesion mbi financimin dhe zhvillimin e kapaciteteve të fuqisë punëtore është planifikuar për 5 gusht.
Kuadri i Udhërrëfyesit të Bashkëpunimit Detar 2027 pritet të shpallet në përfundim të këtyre takimeve.