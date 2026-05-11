Zyrtarë në Forumin e Biznesit Turqi-Belgjikë në Stamboll theksuan lidhjet në rritje ekonomike mes dy vendeve dhe mundësitë për bashkëpunim më të gjerë tregtar dhe investues, raporton Anadolu.
Forumi, i organizuar nga Këshilli i Marrëdhënieve Ekonomike të Jashtme të Turqisë (DEIK), u ndoq nga Mbretëresha e Belgjikës, Mathilde, si dhe një delegacion i nivelit të lartë belg.
Zyrtarët theksuan mundësitë për zgjerimin e bashkëpunimit në fusha si teknologjia, tranzicioni i gjelbër, mbrojtja dhe logjistika.
Folësit gjithashtu theksuan rëndësinë e modernizimit të Bashkimit Doganor Turqi-BE dhe rolin e Turqisë si një qendër prodhimi dhe logjistike për tregjet evropiane.
- Mjedis miqësor për biznesin
Ministri turk i Tregtisë, Omer Bolat, duke mirëpritur Mbretëreshën Mathilde gjatë asaj që ai e përshkroi si vizita më e madhe e një delegacioni ndërkombëtar në Turqi, tha se partneritetet e besueshme po bëhen gjithnjë e më të rëndësishme në mes të ndërprerjeve globale të zinxhirëve të furnizimit dhe tensioneve gjeopolitike.
Ai vuri në dukje se tregtia dypalëshe mes dy vendeve arriti në 9,3 miliardë dollarë vitin e kaluar dhe tha se synohet që kjo shifër të rritet në 15 miliardë dollarë në mënyrë të qëndrueshme dhe të balancuar.
Bolat tha se prioritetet përfshijnë forcimin e kornizës ligjore dhe të biznesit mes dy vendeve përmes marrëveshjeve për mbrojtjen e investimeve, promovimin e investimeve dhe shmangien e tatimit të dyfishtë, duke siguruar transparencë, parashikueshmëri dhe siguri për investitorët.
Investimet belge në Turqi kanë arritur gati 5 miliardë dollarë, ndërsa investimet turke në Belgjikë janë rreth 750 milionë dollarë.
"Kompanitë turke po zgjerojnë praninë e tyre në Belgjikë në sektorë si logjistika, mbrojtja, prodhimi, shitja me pakicë dhe teknologjitë e avancuara", tha Bolat.
Ai gjithashtu theksoi mundësitë në logjistikë, duke vënë në dukje se tregu i Turqisë tejkalon 150 miliardë dollarë.
"Turqia dallohet me vendndodhjen e saj strategjike në kryqëzimin e Evropës, Azisë dhe Afrikës", tha ai duke shtuar: "Turqia ofron qasje direkte në një treg me mbi 1,3 miliard konsumatorë".
Bolat gjithashtu i bëri thirrje BE-së që të modernizojë Bashkimin Doganor për të mbështetur zinxhirët e integruar të vlerës mes kompanive evropiane dhe turke.
- Fuqi plotësuese
Presidenti i DEIK, Nail Olpak, tha se Turqia dhe Belgjika kanë fuqi ekonomike plotësuese.
"Belgjika është shtëpi e kompanive të nivelit botëror në farmaceutikë, kimikate, logjistikë, prodhim të teknologjisë së lartë dhe mbrojtje", tha ai.
Ai theksoi fuqinë ekonomike të Turqisë në prodhim, teknologji dhe kërkim-zhvillim, si dhe rolin e saj si qendër globale tregtare dhe treg konsumator prej 86 milionë njerëzish.
Olpak tha se tranzicioni i gjelbër paraqet mundësi të rëndësishme bashkëpunimi, duke kombinuar ekspertizën belge në qëndrueshmëri me sektorin në rritje të energjisë së rinovueshme në Turqi.
Ai gjithashtu theksoi potencialin për bashkëpunim mes kompanive belge të teknologjisë së lartë dhe ekosistemit në zgjerim të startup-eve në Turqi.
Sipas Olpak, bashkëpunimi në industrinë e mbrojtjes mbetet një fushë e rëndësishme dhe logjike për të dy vendet.
"Të gjithë po dëshmojmë se e vetmja siguri sot është pasiguria, gjë që ne si biznesmenë nuk e pëlqejmë", tha ai, duke shtuar: "Ideja e tregtisë së lirë është transferuar në blloqe ekonomike, si dhe në blloqe politike".
Ai shtoi se rruga më shumë se 60-vjeçare e partneritetit të Turqisë me BE-në duhet të shihet tani nga një perspektivë e re.
- Nga urë rajonale në fuqi globale ekonomike
Drejtori i Zyrës për Investime dhe Financa, Ahmet Burak Daglioglu, tha se më shumë se 700 kompani belge aktualisht operojnë në Turqi, ndërsa investimet totale belge që nga viti 2003 kanë tejkaluar 8 miliardë dollarë.
Ai tha se Turqia ka regjistruar një rritje mesatare vjetore prej 5,3 për qind gjatë dy dekadave të fundit dhe është rikuperuar shpejt nga goditjet e mëdha ekonomike globale.
Daglioglu shtoi se qeveria prezanton një agjendë të re reformash çdo 24 muaj bazuar në feedback-un e sektorit privat.
Ai theksoi fuqinë punëtore të re dhe të arsimuar të Turqisë, duke thënë se investitorët mund të kenë lehtësisht qasje në staf teknik të kualifikuar, zhvillues softuerësh dhe menaxherë të lartë në sektorë të ndryshëm.
Daglioglu tha se vendndodhja strategjike e Turqisë e ka kthyer vendin në një qendër të madhe lidhjeje dhe logjistike që lidh tre kontinente.
Investimet masive në infrastrukturë e kanë transformuar Turqinë nga një urë rajonale në një fuqi ekonomike globale, shtoi ai.
Ai gjithashtu vuri në dukje se qeveria ka njoftuar së fundmi një paketë të re të stimujve financiarë dhe jo-financiarë për investime.
Daglioglu e përmbylli duke ftuar komunitetin e biznesit belg në një pritje në qershor me rastin e 20-vjetorit të zyrës.