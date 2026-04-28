Turqia dhe Armenia theksojnë rëndësinë e rihapjes së hekurudhës Kars-Gjyumri sa më shpejt të jetë e mundur

Seyit Şamil Kurt
28 Prill 2026•Përditësim: 28 Prill 2026
Pas një takimi të grupit të përbashkët të punës, Turqia dhe Armenia theksuan rëndësinë e rihapjes sa më shpejt të hekurudhës Kars-Gyumri për të përmirësuar lidhjet rajonale të transportit, njoftoi Ministria e Jashtme turke, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, ministria tha se Grupi i Përbashkët i Punës Turqi-Armeni për rehabilitimin dhe vënien në funksion të hekurudhës Kars-Gyumri u mblodh në provincën lindore turke të Karsit më 28 prill.
Takimi u mbajt në përputhje me marrëveshjet e arritura në kuadër të procesit të normalizimit mes dy vendeve, shtoi ajo.
Të dyja palët theksuan rëndësinë e vënies në funksion të hekurudhës sa më shpejt të jetë e mundur, me qëllim forcimin e lidhshmërisë rajonale të transportit.