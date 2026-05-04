Turqia dhe Armenia nënshkruajnë marrëveshje për restaurimin e Urës Historike të Anit

Aysu Biçer
04 Maj 2026•Përditësim: 04 Maj 2026
Turqia dhe Armenia nënshkruan sot një memorandum mirëkuptimi për restaurimin e përbashkët të Urës së lashtë të Anit, një hap që u përshkrua si drejtim për forcimin e marrëdhënieve mes dy vendeve, raporton Anadolu.
Marrëveshja u njoftua pas një takimi mes kryeministrit armen Nikol Pashinyan dhe nënpresidentit turk Cevdet Yilmaz, në margjinat e Samitit të 8-të të Komunitetit Politik Evropian në Jerevan, kryeqyteti i Armenisë.
Sipas marrëveshjes, i dërguari special i Turqisë për procesin e normalizimit me Armeninë, Serdar Kiliç, dhe i dërguari i Jerevanit për normalizimin e marrëdhënieve me Ankaranë, Ruben Rubinyan, nënshkruan memorandumin në emër të të dyja palëve.
Projekti i restaurimit do të fokusohet në Urën historike të Anit, e cila ndodhet në kufirin mes Armenisë dhe Turqisë.
Në një deklaratë të publikuar në platformën sociale turke NSosyal, Yilmaz tha se të dyja palët kanë “vlerësuar në mënyrë gjithëpërfshirëse” marrëdhëniet bilaterale dhe kanë diskutuar bashkëpunimin e mundshëm në fusha si transporti, doganat, energjia dhe infrastruktura digjitale.
Ai tha se marrëveshja për urën është një shembull i “bashkëpunimit simbolik dhe konkret” që mund të ndihmojë në ndërtimin e “paqes së qëndrueshme dhe një mjedisi besimi”.
Yilmaz shtoi se Ankaraja do të vazhdojë përpjekjet e saj drejt normalizimit me Jerevanin, me synim rritjen e bashkëpunimit ekonomik dhe forcimin e kontakteve mes njerëzve në gjithë rajonin e Kaukazit Jugor.
Turqia po përfaqësohet në nivelin më të lartë që nga viti 2008 nga nënpresidenti Cevdet Yilmaz, duke reflektuar ritmin në rritje të procesit të normalizimit të Turqisë me Armeninë.
Marrëdhëniet mes dy vendeve po kalojnë një nga periudhat më aktive që nga vitet 1990, falë hapave të normalizimit të ndërmarra në vitet e fundit.