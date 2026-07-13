Turqia dërgon 30 tonë ndihma humanitare në Venezuelën e goditur nga tërmeti

Muhammed Emin Canik, Sinan Doğan
13 korrik 2026•Përditësim: 13 korrik 2026
Tridhjetë tonë ndihma humanitare të dërguara nga Turqia në bordin e dy avionëve ushtarakë mallrash mbërritën në Venezuelë pas tërmeteve shkatërruese që goditën vendin, transmeton Anadolu.
Ndihma u prit në Aeroportin Ndërkombëtar Simon Bolivar nga Ambasadori i Turqisë në Venezuelë, Naci Aydan Karamanoglu, dhe ministri i Jashtëm i Venezuelës, Yvan Gil.
Duke folur në aeroport, Karamanoglu tha se institucionet turke kanë bërë "përpjekje të mëdha" në përgjigje të tërmeteve të dyfishtë njëri pas tjetrit, duke lavdëruar përkushtimin e ekipeve turke të kërkim-shpëtimit të dislokuara për dy javë.
"Autoritetet venezueliane dhe populli i Venezuelës e vlerësojnë lart punën e ekipeve tona. Ky vlerësim është pasqyruar edhe në mediat lokale. Lajmet nxjerrin në pah se sa profesionalisht dhe me vetëmohim e kryen misionin e tyre ekipet turke. Për këtë arsye, dua të falënderoj sinqerisht Brigadën e Ndihmës Humanitare të Forcave të Armatosura Turke, Autoritetin e Menaxhimit të Fatkeqësive dhe Emergjencave (AFAD), Ekipin Kombëtar të Shpëtimit Mjekësor (UMKE) dhe personelin e Gjysmëhënës së Kuqe Turke", tha ai.
Karamanoglu kujtoi se Venezuela kishte dërguar ekipe kërkim-shpëtimi në Turqi pas tërmeteve të 6 shkurtit 2023 me qendër në Kahramanmaras, të përshkruara si "katastrofa e shekullit".
"Ata vërtet demonstruan guxim dhe përkushtim të madh duke qëndruar pranë popullit tonë. Deri më sot, ata e kanë përfunduar misionin e tyre dhe ne po i kthejmë në shtëpi.
"Dy avionët që mbërritën për të kthyer ekipet tona gjithashtu sollën afërsisht 30 tonë ndihmë humanitare në Venezuelë", tha ai.
Dërgesa e fundit përfshin 275 tenda të mëdha të siguruara nga AFAD e Turqisë, pajisje të nevojshme për të ngritur kampe të përkohshme me tenda dhe gati shtatë ton furnizime mjekësore dhe ilaçe.
"Më parë kemi ofruar ndihmë humanitare përmes AFAD-it, Agjencisë Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim (TIKA) dhe Gjysmëhënës së Kuqe Turke. Me këtë dërgesë, i kemi shtuar një kontribut tjetër mbështetjes sonë. Ne do të vazhdojmë ndihmën tonë dhe Turqia do të mbetet në krah të popullit mik të Venezuelës", shtoi Karamanoglu.
Gil falënderoi Turqinë për solidaritetin e saj, duke thënë se mbështetja ka një rëndësi të veçantë për Venezuelën.
"Në emër të Presidentes në detyrë Delcy Rodriguez, i shprehim mirënjohjen tonë Presidentit Recep Tayyip Erdogan, qeverisë turke, popullit turk, Ambasadorit të Turqisë në Karakas, Aydan Karamanoglu, dhe Ministrit të Jashtëm Hakan Fidan, me të cilët kam mbetur në kontakt të vazhdueshëm që nga orët e para të tërmetit. Turqia, si gjithmonë, ishte ndër vendet e para që na zgjati dorën e ndihmës që nga fillimi i katastrofës", tha ai.
Duke kujtuar se Presidentja në detyrë Rodriguez i ka dhënë personelit të kërkim-shpëtimit "Medaljen e Heronjve të Venezuelës", Gil tha: "Falënderojmë brigadën e reagimit ndaj fatkeqësive që udhëhoqi këtë proces dhe specialistët më të mirë dhe më të trajnuar të Turqisë që punuan krah për krah me ne gjatë operacioneve të kërkim-shpëtimit. Nuk gjejmë fjalë për të shprehur mirënjohjen tonë.
"Sot, po marrim një tjetër dërgesë ndihme humanitare. Tani, është koha të kalojmë në fazën e rindërtimit" shtoi ai.
Në ceremoninë e pritjes mori pjesë edhe Brigada Gen, komandanti i Brigadës së Ndihmës Humanitare të Forcave të Armatosura Turke, së bashku me zyrtarë nga AFAD dhe UMKE, të cilët u vendosën në Venezuelë pas tërmeteve.
Sipas Shërbimit Gjeologjik të SHBA-së (USGS), Venezuela më 24 qershor u godit nga dy tërmete me magnitudë 7,2 dhe 7,5 vetëm 39 sekonda larg njëri-tjetrit.
Programi i Zhvillimit të OKB-së (UNDP) tha më 26 qershor se tërmetet shkaktuan rreth 6,7 miliardë dollarë dëme të drejtpërdrejta fizike.
Operacionet e kërkim-shpëtimit vazhdojnë, me shqetësime se numri i të vdekurve dhe numri i të plagosurve mund të vazhdojë të rritet.