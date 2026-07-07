Turqia dënon sulmet me bomba në kryeqytetin sirian Damask

Seyit Şamil Kurt
07 korrik 2026•Përditësim: 07 korrik 2026
Turqia dënoi sot sulmet me bomba të kryera në kryeqytetin sirian Damask, transmeton Anadolu.
“Ne dënojmë sulmet me bomba të kryera sot (7 korrik) në kryeqytetin e Sirisë, Damask”, thuhet në një deklaratë nga Ministria e Jashtme Turke.
Ajo tha se “nuk ka vend për dhunë dhe terrorizëm në Siri”.
Turqia do të vazhdojë të qëndrojë në solidaritet me popullin sirian dhe të ofrojë mbështetjen e nevojshme për përpjekjet për të vendosur stabilitet dhe siguri të qëndrueshme në vend, shtoi ministria.
Të paktën 18 persona, përfshirë katër oficerë policie, u plagosën sot herët kur dy pajisje shpërthyese të bëra vetë shpërthyen pranë Ministrisë siriane të Turizmit në pjesën qendrore të Damaskut gjatë një operacioni asgjësimi, sipas Ministrisë së Brendshme Siriane.