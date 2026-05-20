Turqia dënon ndërhyrjen izraelite kundër Flotiljes Globale Sumud

Gizem Nisa Çebi Demir
20 Maj 2026•Përditësim: 20 Maj 2026
Drejtori i Komunikimeve i Presidencës së Turqisë dënoi atë që e quajti ndërhyrje agresive ndaj Flotiljes Globale Sumud në ujërat ndërkombëtare, e cila ishte në një mision humanitar për të dërguar ndihma në Gaza, transmeton Anadolu.
“E dënoj fuqishëm ndërhyrjen e kryer ndaj Flotiljes Globale Sumud në ujërat ndërkombëtare, si dhe trajtimin agresiv të personave në bord, e cila ishte nisur për të dërguar ndihma humanitare në Gaza”, tha Burhanettin Duran në një deklaratë të publikuar në platformën sociale turke NSosyal.
Duran shtoi se sulmet verbale dhe fizike ndaj civilëve “edhe një herë zbuluan qartë sjelljen e paligjshme të administratës izraelite dhe mosrespektimin e dinjitetit njerëzor dhe vlerave universale humanitare”.
“Barbaria e shfaqur nga një ministër izraelit genocidal ndaj aktivistëve ka hyrë në faqet më të errëta të historisë”, tha ai, duke iu referuar ministrit të Sigurisë Kombëtare Itamar Ben-Gvir, anëtar me ndikim i koalicionit qeverisës të kryeministrit Benjamin Netanyahu.
Duran gjithashtu bëri thirrje për kthimin e sigurt të vullnetarëve të ndaluar në vendet e tyre.
Ai shtoi se Turqia, nën udhëheqjen e presidentit Recep Tayyip Erdogan, do të vazhdojë të qëndrojë pranë “të shtypurve” dhe të mbrojë “kauzën e drejtë të popullit të Gazës në çdo platformë”.