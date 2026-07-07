Turqia: Akuzat izraelite janë pjesë e fushatës së koordinuar të dezinformimit

Gizem Nisa Çebi Demir
07 korrik 2026•Përditësim: 07 korrik 2026
Turqia hodhi poshtë të martën atë që e përshkroi si një fushatë të koordinuar dezinformimi nga zyrtarët izraelitë, duke thënë se akuzat e fundit që synojnë Ankaranë ishin të pabaza dhe synonin të largonin vëmendjen nga veprimet e Izraelit në Gaza, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Ministria e Jashtme tha se pretendimet e qarkulluara nga zyrtarët izraelitë ditët e fundit ishin pjesë e një "fushate dezinformuese" të kryer me "koordinim dhe kohë specifike".
“Netanyahu dhe bashkëpunëtorët e tij shtrembërojnë qëllimisht të gjitha kritikat e drejtuara ndaj tyre dhe kërkojnë të ndryshojnë agjendën përmes një fushate propagandistike sistematike”, tha ministria.
Ai shtoi se përpjekje të tilla nuk po bindin më komunitetin ndërkombëtar dhe nuk kishin arritur të fshehin gjenocidin e qeverisë Netanyahu në Gaza, si dhe politikat e saj të okupimit, aneksimit dhe veprimeve të tjera destabilizuese në të gjithë rajonin.
Objektivi i Turqisë, tha ministria, është që "të gjitha vendet dhe popujt në rajon të jetojnë në paqe, stabilitet dhe prosperitet."
“Me këtë mirëkuptim, ne i bëjmë thirrje edhe një herë Izraelit të ndjekë një politikë konstruktive dhe paqësore”, thuhet në deklaratë.