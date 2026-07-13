Turqi, të mbijetuarit e tentativës së grushtit të shtetit të 15 korrikut kujtojnë natën e rezistencës 10 vjet më vonë
Uzeyir Civan humbi krahun e majtë pasi u qëllua ndërsa Aysenur Tolun pësoi një dëmtim kurrizor që e la atë duke përdorur një karrocë me rrota.
Adem Koç, Hasan Hüseyin Kul
13 korrik 2026•Përditësim: 13 korrik 2026
Stamboll
Dy të mbijetuar të plagosur nga ushtarët puçistë në pikat e pagesës në Orhanli të Stambollit gjatë përpjekjes së dështuar për grusht shteti në Turqi më 15 korrik 2016 kanë kujtuar natën dhe lëndimet që ua ndryshuan jetën 10 vjet më vonë.
Uzeyir Civan humbi krahun e majtë pasi u qëllua ndërsa Aysenur Tolun pësoi një dëmtim kurrizor që e la atë duke përdorur një karrocë me rrota.
Civan tha për Anadolu se shkoi në zonë pasi mësoi se ushtarët ishin të përfshirë në përpjekjen për grusht shteti dhe po përpiqeshin të pushtonin aeroportin "Sabiha Gokcen".
- "E humba krahun tim, por atdheu im ishte i sigurt"
Duke qenë dëshmitar i grushtit të shtetit ushtarak të vitit 1980 si adoleshent, ai tha se e dinte dëmin që ndërhyrje të tilla mund t'i shkaktonin vendit dhe brezave të ardhshëm.
Në pikat e pagesës në Orhanli, Civan tha se fillimisht shpresonte t'i bindte ushtarët të mos merrnin pjesë në përpjekjen për grusht shteti. Ai u ngjit në barriera dhe udhëhoqi brohoritje duke theksuar se ushtarët dhe policia janë vëllezër.
Megjithatë, ushtarët hapën zjarr ndaj turmës, duke e detyruar atë të fshihej pas një cisterne bitumi.
Kur pushuan të shtënat, Civan tha se iu afrua ushtarëve me duart e ngritura dhe u kërkoi të mos qëllonin. Ata hapën përsëri zjarr, duke e goditur në krahun e majtë.
Një civil përdori një bluzë për të ushtruar presion mbi plagën përpara se Civan të dërgohej në spital, ku mjekët nuk mundën t'ia shpëtonin krahun.
"Kur u zgjova, pyeta nëse ngjarjet kishin mbaruar dhe nëse atdheu im ishte i sigurt", tha ai.
"Kisha humbur krahun tim, por atdheu im ishte i sigurt. Asgjë tjetër nuk kishte rëndësi. Edhe nëse kalojnë 50 vjet, ne do të vazhdojmë ta mbajmë atë ditë në zemrat tona", theksoi ai.
- "Njerëzit që besonit se po mbronin vendin tuaj po qëllonin drejt jush"
Tolun, e cila ishte 23-vjeçe në atë kohë, tha se ajo dhe nëna e saj u larguan nga shtëpia e tyre në provincën veriperëndimore Kocaeli pasi mësuan për përpjekjen e grushtit të shtetit në televizion.
Ata po shkonin drejt aeroportit "Sabiha Gokcen", por nuk mundën të vazhdonin sepse rruga ishte bllokuar në sportelet e pagesës Orhanli.
Tolun tha se doli nga automjeti për të parë se çfarë po ndodhte kur ushtarët filluan të qëllonin civilët.
Ndërsa ajo dhe nëna e saj përpiqeshin të fshiheshin pas automjeteve, Tolun u qëllua në shpinë dhe u rrëzua.
"Njerëz që i besonit se ishin ushtarët tuaj, të cilët supozohej të mbronin vendin tuaj, po qëllonin drejt jush pa hezitim", tha ajo.
Duke besuar se mund të mos mbijetonte, Tolun telefonoi të atin.
"I thashë, 'Babi, më qëlluan. Të lutem më jep bekimin tënd' dhe pastaj e mbylla telefonin", kujtoi ajo.
Tolun u dërgua në spital disa orë më vonë. Ajo tha se trajtimi dhe fizioterapia e saj kanë vazhduar gjatë dekadës së fundit dhe se ende shpreson të ecë përsëri.
Aktualisht ajo praktikon ecjen me pajisje për këmbë të gjata dhe vazhdon trajtime të tjera rehabilitimi.
"Pavarësisht çdo pengese, ne do të vazhdojmë të luftojmë, të punojmë dhe të prodhojmë për vendin tonë", tha ajo.
Më shumë se 40 persona u plagosën dhe disa të tjerë u vranë në dhunën në sportelet e pagesave në Orhanli.
Të dy të mbijetuarit thanë se mbeten krenarë që rezistenca publike ndihmoi në mposhtjen e përpjekjes për grusht shteti dhe parandaloi marrjen e vendit nga puçistët.