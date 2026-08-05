Turqi, Projektligji për Forcimin e Solidaritetit Kombëtar dhe Integrimit Social paraqitet në parlament

Projektligji për Forcimin e Solidaritetit Kombëtar dhe Integrimit Shoqëror, i përgatitur në kuadër të procesit “Turqi pa terrorizëm”, është dorëzuar në Kryesinë e Asamblesë së Madhe Kombëtare të Turqisë (TBMM), raporton Anadolu.
Projektligji synon të përcaktojë procedurat për shtyrjen e hetimeve, ndjekjeve penale dhe ekzekutimit të dënimeve, si dhe masat e tjera që do të zbatohen, pasi institucionet e sigurisë të konstatojnë se organizata terroriste PKK/KCK dhe të gjitha strukturat e lidhura me të i kanë dhënë fund ekzistencës së tyre faktike dhe kanë dorëzuar të gjitha armët dhe municionet që kanë pasur nën kontroll. Ky konstatim duhet të konfirmohet me vendim të Këshillit të Sigurisë Kombëtare (MGK), i cili më pas publikohet në "Gazetën Zyrtare".
Rregullimi do të përfshijë veprat penale që lidhen me themelimin ose drejtimin e PKK/KCK-së, anëtarësimin në organizatë, ndihmën e vetëdijshme ndaj saj, propagandën në favor të organizatës, veprat penale të kryera në kuadër të veprimtarisë së saj, si dhe veprat e parashikuara në Ligjin për Parandalimin e Financimit të Terrorizmit të kryera në dobi të organizatës.
Në tekstin e propozimit, me termin “Organizata” nënkuptohet PKK/KCK-ja dhe të gjitha strukturat e lidhura me të, ndërsa me termin “Këshilli” nënkuptohet organi që do të krijohet sipas dispozitave të këtij ligji.
Sipas propozimit, me kusht që të jetë publikuar në "Gazetën Zyrtare" vendimi i MGK-së që konfirmon shpërbërjen faktike të organizatës dhe dorëzimin e armëve, hetimet dhe ndjekjet penale për veprat që hyjnë në fushën e këtij ligji do të shtyhen: për pesë vjet për veprat që dënohen me maksimum deri në 15 vjet burgim; për 10 vjet për veprat që dënohen me më shumë se 15 vjet burgim, burgim të përjetshëm ose burgim të rënduar të përjetshëm.
Nga kjo përjashtohen hetimet dhe gjykimet për vrasje me dashje të kryera në kuadër të veprimtarisë së organizatës, si dhe veprat e kryera para 1 qershorit 2005, të dënueshme me burgim të përjetshëm ose burgim të rënduar të përjetshëm.
Gjatë periudhës së shtyrjes nuk do të ecë afati i parashkrimit penal. Dosjet dhe provat do të ruhen gjatë gjithë periudhës së shtyrjes. Për sendet dhe pasuritë objekt konfiskimi do të merret vendim për sekuestrim dhe ato do t'i kalojnë Thesarit të shtetit.
Personat që kanë të drejtë ankimi mund t’i drejtohen gjykatës kompetente brenda dy javësh kundër vendimeve të prokurorit ose të gjykatës për shtyrjen e procedurave. Hetimet për veprat që hyjnë në këtë rregullim, por që do të nisin pas publikimit të vendimit të MGK-së, do të mund të zhvillohen vetëm me lejen e Këshillit.
Masat e arrestit dhe kontrollit gjyqësor për personat që përfitojnë nga shtyrja do të rishqyrtohen nga gjykatat kompetente dhe, nëse plotësohen kushtet ligjore, do të hiqen.
Dosjet që ndodhen në apel ose në Gjykatën e Lartë do të rikthehen për zbatim të këtij rregullimi.
Vendimet për shtyrje do të regjistrohen në një sistem të posaçëm. Këto regjistrime do të mund të përdoren vetëm nëse kërkohen nga prokurori, gjyqtari ose gjykata në lidhje me një hetim ose ndjekje penale dhe vetëm për qëllimin e përcaktuar.
Nëse brenda periudhës së shtyrjes, duke filluar nga data e vendimit për shtyrje, kryhet një nga veprat penale terroriste, vendimi për shtyrje do të hiqet dhe hetimi ose ndjekja penale do të vazhdojë. Në rast dënimi, ekzekutimi i dënimit nuk do të shtyhet sipas dispozitës përkatëse të këtij rregullimi dhe vendimi i dënimit do të prodhojë të gjitha pasojat juridike. Nëse periudha përkatëse kalon pa kryer ndonjë vepër penale, do të merret vendim për mosfillimin ose pushimin e procedimit penal.
Me projektligjin parashikohet gjithashtu që, me kusht që vendimi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare për shpërbërjen faktike të organizatës dhe dorëzimin e armëve të jetë publikuar në "Gazetën Zyrtare", për të dënuarit për veprat që hyjnë në këtë rregullim, me përjashtim të të dënuarve për vrasje me dashje në kuadër të veprimtarisë së organizatës dhe të dënuarve me burgim të përjetshëm ose të rënduar të përjetshëm për veprat e kryera para 1 qershorit 2005, ekzekutimi i dënimeve deri në 15 vjet burgim do të shtyhet për pesë vjet, ndërsa ekzekutimi i dënimeve mbi 15 vjet, burgim të përjetshëm ose të rënduar të përjetshëm do të shtyhet për 10 vjet me vendim të gjyqtarit të ekzekutimit.
Zbatimi i kësaj dispozite nuk do të pengojë ekzekutimin e vendimeve për konfiskim. Gjatë periudhës së shtyrjes nuk do të ecë afati i parashkrimit të ekzekutimit të dënimit.
Kundër vendimeve për shtyrje të marra nga gjyqtari i ekzekutimit do të mund të paraqitet ankesë. Gjithashtu, këto vendime do të regjistrohen në sistemin e krijuar për këtë qëllim. Këto të dhëna do të mund të përdoren vetëm nëse kërkohen nga prokurori, gjyqtari ose gjykata në kuadër të një hetimi ose ndjekjeje penale.
Nëse gjatë periudhës së shtyrjes kryhet vepër penale terroriste, gjyqtari i ekzekutimit do ta shfuqizojë vendimin për shtyrje dhe do të vendosë vazhdimin e ekzekutimit të dënimit. Nëse kjo periudhë kalon pa kryer ndonjë vepër penale, dënimi do të konsiderohet i ekzekutuar. Ndjekja e vendimeve për shtyrje do të bëhet nga prokuroritë e përgjithshme.
Ndjekja dhe vlerësimi i zbatimit të aktiviteteve në kuadër të këtij propozimi do të kryhen nga një Këshill i përbërë nga Zëvendëspresidenti i Republikës si kryetar, ministri i Drejtësisë, ministri i Punëve të Jashtme, ministri i Punëve të Brendshme, ministri i Mbrojtjes Kombëtare, Sekretari i Përgjithshëm i Presidencës, drejtori i Organizatës Kombëtare të Inteligjencës dhe Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Sigurisë Kombëtare, pas publikimit të këtij rregullimi në Gazetën Zyrtare. Nëse lind nevoja, Këshilli do të mund të krijojë nënkomisione, ndërsa përfaqësues të ministrive, institucioneve dhe organizatave, si dhe persona të tjerë që konsiderohen të nevojshëm, do të mund të ftohen në mbledhjet e Këshillit dhe të komisioneve.
Këshilli do të mund të caktojë persona në nënkomisione për të siguruar përparimin e procesit në raport me organizatën.
Pas konstatimit nga institucionet e sigurisë se organizata terroriste PKK/KCK dhe çdo strukturë e lidhur me të i ka dhënë fund ekzistencës së saj faktike dhe ka dorëzuar të gjitha armët dhe municionet që ka pasur nën kontroll, si dhe pas publikimit në "Gazetën Zyrtare" të vendimit të Këshillit të Sigurisë Kombëtare që konfirmon këtë konstatim, Këshilli do të mund të bëjë vlerësime periodike, në përputhje me qëllimin dhe fushën e këtij rregullimi, mbi shpërbërjen e plotë të organizatës dhe në bazë të raporteve të vëzhgimit lidhur me këtë proces. Nëse e sheh të nevojshme, Këshilli do të kërkojë rregullime gjyqësore, administrative dhe ligjore.
Vendimet për shtyrje të marra sipas këtij propozimi do të vlerësohen periodikisht nga Këshilli pas publikimit në "Gazetën Zyrtare" të vendimit të Këshillit të Sigurisë Kombëtare që konfirmon se organizata terroriste PKK/KCK dhe çdo strukturë e lidhur me të i kanë dhënë fund ekzistencës së tyre faktike dhe kanë dorëzuar të gjitha armët dhe municionet që kanë pasur nën kontroll.
Nëse shihet e nevojshme, heqja e plotë e kufizimeve të të drejtave që burojnë nga hetimet dhe ndjekjet penale do të kërkohet nga gjykata penale e paqes ose nga gjykata kompetente, ndërsa heqja e plotë e kufizimeve të të drejtave që burojnë nga vendimet e dënimit do të kërkohet nga gjyqtari i ekzekutimit, me kërkesë të Këshillit.
Kërkesa do të shqyrtohet dhe për të do të vendosë organi kompetent. Kundër këtyre vendimeve do të mund të paraqitet ankesë. Për të mundësuar paraqitjen e kërkesës për heqjen e plotë të kufizimeve të të drejtave që burojnë nga vendimet e dënimit, duhet të kenë kaluar dy vjet nga data e vendimit për shtyrje në rastet kur shtyrja është dhënë për pesë vjet, ndërsa tre vjet në rastet kur shtyrja është dhënë për 10 vjet.
Këshilli do ta informojë rregullisht parlamentin për punën e tij. Nga kryesia e parlamentit do të krijohet një Komision Monitorues për të ndjekur aktivitetet në kuadër të këtij rregullimi. Komisioni Monitorues do të ndjekë aktivitetet në kuadër të ligjit dhe do të mund të japë rekomandime. Shërbimet e sekretariatit të Këshillit do të kryhen nga Sekretariati i Përgjithshëm i Presidencës.
Armët, municionet, automjetet, pajisjet, lëndët shpërthyese dhe çdo material tjetër që anëtarët e organizatës të përfshirë në këtë rregullim sjellin me vete ose deklarojnë do të regjistrohen. Procedurat dhe parimet për zbatimin e këtij rregullimi do të përcaktohen nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ministria e Mbrojtjes Kombëtare, duke marrë mendimin e institucioneve të sigurisë.
Dispozitat e këtij propozimi do të zbatohen për personat që, brenda gjashtë muajve nga publikimi në "Gazetën Zyrtare" i vendimit të Këshillit të Sigurisë Kombëtare që konfirmon se organizata terroriste PKK/KCK dhe çdo strukturë e lidhur me të i kanë dhënë fund ekzistencës së tyre faktike dhe kanë dorëzuar të gjitha armët dhe municionet që kanë pasur nën kontroll, deklarojnë me shkrim pranë prokurorive në vendin ku ndodhen ose pranë institucioneve të ngarkuara nga Këshilli se dëshirojnë të përfitojnë nga dispozitat e këtij rregullimi.
Detyrat e parashikuara në kuadër të këtij propozimi do të përmbushen pa vonesë nga institucionet dhe organizatat publike përkatëse. Personat që kryejnë detyrat e ngarkuara në kuadër të qëllimeve dhe aktiviteteve të këtij propozimi nuk do të mbajnë përgjegjësi juridike, administrative ose penale për shkak të kryerjes së këtyre detyrave.
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