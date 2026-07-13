Turqi, partia në pushtet do të përkujtojë përpjekjen për grusht shteti të 15 korrikut me dëshmitarë okularë

Zehra Tekeci Eser
13 korrik 2026•Përditësim: 13 korrik 2026
Partia për Drejtësi dhe Zhvillim (AK) në pushtet në Turqi do të mbajë simpozium për shënimin e 10-vjetorit të përpjekjes për grusht shteti të 15 korrikut 2016 nga Organizata Terroriste Fetullah (FETO), raporton Anadolu.
Në këtë aktivitet do të marrin pjesë figura politike që mbanin poste kritike në administratën shtetërore natën e tentativës për grusht shteti.
Sipas informacioneve të marra nga Anadolu, aktiviteti do të organizohet nga Departamenti i Çështjeve Politike dhe Juridike të AK Partisë më 14 korrik.
Presidenti Recep Tayyip Erdogan, i cili shërben edhe si kryetar i partisë, pritet të marrë pjesë në simpoziumin, i cili do të mbahet në sallën e Kongreseve të selisë së partisë.
Erdogan është planifikuar t'u drejtohet pjesëmarrësve në hapjen e ngjarjes, e cila do të mbahet nën temën "Fitorja e Vullnetit Kombëtar". Një fjalim do të mbajë edhe Hajati Yazici, nënkryetar i AK Partisë përgjegjës për çështjet politike dhe ligjore.
Jazici gjithashtu do të moderojë diskutimet.
Folësit do të jenë Ismail Kahraman, i cili shërbeu si kryetar i parlamentit turk natën e 15 korrikut; Binali Yildirim, kryeministër i asaj kohe; Efkan Ala, ministër i Brendshëm në atë kohë; dhe Mustafa Atas, i cili në atë kohë ishte shef i Departamentit të Organizimit të AK Partisë.
Programi do të përfshijë gjithashtu një ekspozitë fotografike që përshkruan ngjarjet që ndodhën natën e 15 korrikut.
- "15 korriku ishte fitorja e vullnetit kombëtar dhe atyre që besojnë në demokraci"
Yazici tha për Anadolu se kanë kaluar 10 vjet nga "përpjekja e pabesë për grusht shteti" nga FETO. Ai tha se Departamenti i Çështjeve Politike dhe Juridike do të presë simpoziumin si pjesë e përkujtimeve të përvjetorit.
"Ne do ta organizojmë këtë simpozium për të shqyrtuar, nga këndvështrimi politik dhe juridik, tentativa për grusht shteti që u mposht përmes udhëheqjes së fortë dhe të vendosur të presidentit tonë dhe rezistencës së nderuar të kombit tonë. Qëllimi ynë është të forcojmë kujtesën demokratike, të demonstrojmë përvojën e Turqisë në luftën kundër tutelës dhe të zhvillojmë një perspektivë politike dhe ligjore për të ardhmen", tha ai.
Yazici deklaroi se "Si AK Parti, ne i kushtojmë rëndësi të madhe transferimit institucional në kujtesën politike të vendit të qëndrimit fisnik të shfaqur kundër tentativës së grushtit të shtetit të 15 korrikut, i cili u pengua me thirrjen historike të presidentit tonë dhe me guximin dhe rezistencën heroike të kombit tonë të dashur".
"15 korriku nuk është një datë e zakonshme. 15 korriku përfaqëson tentativën më të rëndë, më të pabesë dhe më të përgjakshme për grusht shteti në historinë politike të Turqisë. 15 korriku është fitorja e kombit tonë të dashur, vullnetit kombëtar dhe të gjithë atyre që besojnë në demokraci kundër tentativës së poshtër dhe brutale të grushtit të shtetit nga organizata terroriste FETO, e cila shënjestroi drejtpërdrejt popullin tonë, Republikën e Turqisë, presidentin tonë, qeverinë tonë, flamurin tonë, atdheun tonë dhe vendin tonë", tha ai.
"Ashtu si kombi ynë e ka mbrojtur pavarësinë e tij gjatë historisë, ai mbrojti pavarësinë dhe të ardhmen e tij me të njëjtën frymë natën e 15 korrikut. Përgjegjësia jonë më e madhe nuk është thjesht të përkujtojmë 15 korrikun, por ta mbajmë gjallë këtë frymë, të forcojmë unitetin dhe solidaritetin tonë, të mbrojmë vullnetin kombëtar në çdo rrethanë dhe t'ua kalojmë këtë trashëgimi të shenjtë brezave të ardhshëm. Fryma e 15 korrikut nuk është thjesht emri i një nate të vetme; është emri i vullnetit të palëkundur të një kombi që nuk do të komprometojë kurrë pavarësinë e tij", u shpreh Yazici.