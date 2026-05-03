Turqi, një animator fans i personazhit imagjinar "Joker" po u shton ngjyra rrugëve në Adana
Animatori Eren Dogan, aplikon grim dhe vesh kostume, duke performuar në vendet historike dhe rrugët e qytetit Adana në kohën e tij të lirë.
Yakup Sağlam
03 Maj 2026•Përditësim: 03 Maj 2026
photo: Yakup Sağlam / AA
Në Adana të Turqisë, animatori Eren Dogan, i cili portretizon personazhin "Joker" nga shtëpia botuese e librave komikë DC Comics me seli në SHBA përmes grimit dhe kostumeve, performon në evente dhe në rrugë, raporton Anadolu.
Ereni, 35-vjeç, i cili u diplomua në universitet me diploma në sigurime dhe administrim biznesi, filloi të punonte si animator në vitin 2013.
Ai reflektoi interesin e tij për "Joker", personazhin e adaptuar nga librat komikë, në punën e tij.
Për t'iu ngjarë personazhit të portretizuar nga aktorë të famshëm si Heath Ledger, Jared Leto dhe Joaquin Phoenix në ekranin e madh, Ereni aplikon grim dhe vesh kostume, duke performuar në vendet historike dhe rrugët e qytetit në kohën e tij të lirë.
Me kalimin e kohës, Dogan, i njohur si "Adana Joker", u shton ngjyra eventeve në të cilat merr pjesë dhe bën foto suveniresh me ata që janë të interesuar për personazhin fiktiv nga DC Comics.
"Ndoshta i kam parë filmat e tij 15-20 herë"
Eren Dogan tha për Anadolu se u përshtat shpejt me personazhin "Joker" sepse punon si animator.
Duke deklaruar se magjepsja e tij me personazhin daton shumë vite më parë, Dogan tha: "Kam koleksione lodrash dhe postera të Joker. Ndoshta i kam parë filmat e tij 15-20 herë".
Dogan deklaroi se e bën vetë grimin para shfaqjeve të tij, duke shtuar: "Zakonisht jam në rreshtin e parë në festivale. Vizitoj vende historike, dhe gjithashtu kontribuoj në promovimin e Adanas".
Duke shprehur kënaqësinë me reagimet ndaj performancës së tij, Ereni tha: "Unë eci nëpër rrugët e Adanas. Ata më njohin si 'Jokeri i Adanas'. Gjithmonë jam kështu në rrugë. Meqenëse është një personazh i ndryshëm, tërheq vëmendjen. Reagimet janë të shkëlqyera; ata bëjnë fotografi. Ata pyesin: 'Ku janë Batman dhe Harley Quinn?'"
Ereni theksoi se puna e tij duke portretizuar personazhin "Joker" ka tërhequr vëmendje edhe në mediat sociale.