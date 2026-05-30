Turqi, gruaja jeton në një furgon me dy macet e saj

Can Yücel
30 Maj 2026•Përditësim: 30 Maj 2026
Demet Dogan, e cila jeton në lagjen Finike të Antalyas, zgjodhi të jetonte në një furgon me macen e saj "Eshesh", e cila ka nevojë për kujdes të veçantë pas një aksidenti rrugor, dhe macen tjetër të saj, raporton Anadolu.
Macja e quajtur "Eshesh", u bë e paaftë të ecte pas një aksidenti rrugor 6 vjet më parë.
E paaftë për t'u larguar nga "Eshesh", e cila vazhdimisht ka nevojë për masazh, ushqim të veçantë dhe mbështetje higjienike, Demeti filloi të jetonte në një furgon për shkak të nevojave të veçanta të maces dhe përshtatjes së saj me jetën aty.
Demeti e cila jeton në një furgon kampingu me dy macet e saj për rreth 6 muaj, nuk e lë pas dore kujdesin e përditshëm ndaj maces së saj me aftësi të kufizuara.
Ajo shpjegoi se pasi punoi si mësuese filozofie për 4 vjet dhe më pas la profesionin e saj, filloi të punonte si dizajnere faqesh interneti dhe menaxhere e mediave sociale, dhe se vazhdon punën e saj në këtë fushë dhe preferon "jetën në furgon".
Duke deklaruar se nuk donte të hiqte dorë nga ëndrrat e saj ndërsa kujdesej për macen e saj, ajo tha se jeta në furgon ishte njëkohësisht një zgjedhje dhe një domosdoshmëri për të.
Ajo shpjegoi se iu desh të mësonte të ngiste një automjet të madh për t'u kujdesur për macen e saj me aftësi të kufizuara, duke thënë: "Esheshi për fat të keq nuk mund të mbijetojë pa këtë kujdes, domethënë pa u kujdesur nga unë. Unë e masazhoj, ajo ha ushqim të veçantë dhe unë duhet t'i ndërroj pelenat vazhdimisht, përveç kësaj, ajo nuk është ndryshe nga asnjë mace tjetër".
Planifikimi i një turneu evropian
Dogan, e cila jeton në furgon me dy macet e saj, shpjegoi se kishte përgatitur një kabinë të veçantë për macen e saj me aftësi të kufizuara dhe përdor dy kuti të veçanta për mbeturinat e maceve në automjet.
Pavarësisht të gjitha vështirësive, Demet Dogan shprehu paqen shpirtërore që ndjen nga kujdesi për macen e saj me aftësi të kufizuara, duke thënë: "Çfarë është e lehtë në jetë? Ndjenja se mund t'i ofrosh kujdes dikujt, ndjenja se mund t'i prekësh jetën dikujt, janë ndjenja shumë të çmuara".
Ajo tha se pasi vizitoi varrin e nënës së saj në Malatya, ajo planifikon të shkojë në një turne evropian me automjetin e saj dhe dy macet.