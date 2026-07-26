Turqi, 68-vjeçari blen rezidencë historike për koleksionin të cilën e filloi me një dhuratë nga nëna e tij
Eyuphan Eyüboğlu, i cili jeton në lagjen Tarsus të Mersinit, Turqi, ka në koleksionin e tij më shumë se 40 mijë sende të vjetra
Arif Ayhan Korkmaz
26 korrik 2026•Përditësim: 26 korrik 2026
photo: Arif Ayhan Korkmaz / AA
MERSIN
Eyuphan Eyuboglu, i cili u interesua për sende antike me dhuratën e nënës së tij në Mersin, ekspozon koleksionin e tij që grumbullon prej gjysmë shekulli në një pallat historik 3-katësh, raporton Anadolu.
68-vjeçari Eyuboglu, i cili jeton në lagjen Tarsus, filloi të mbledhë sende të vjetra kur ishte në shkollë të mesme me dhuratën e pullave nga nëna e tij.
Eyuphani interesi i të cilit për antikat rritet dita-ditës, ka mbledhur më shumë se 40 mijë artikuj, nga radiot tek gramafonët, nga makinat e shkrimit te makinat qepëse dhe kartolinat.
Ai shiti fabrikën e tullave që kishte përdorur për shumë vite dhe doli në pension, bleu rezidencën historike 3-katëshe në 2021 për të treguar pasionin e tij për koleksionin në një zonë më të gjerë.
Pas punimeve të rinovimit, Eyuboglu e zhvendosi koleksionin që kishte grumbulluar për 50 vjet në rezidencë dhe e ktheu ndërtesën historike në një galeri arti në vitin 2023.
Ndërtesa, të cilën entuziastët e koleksioneve mund ta vizitojnë, përmban shumë sende si pulla, radio, gramafonë, gramafon, hurdy-gurdies, orë, llamba gazi, magnetofon, makina shkrimi, zinxhirë çelësash, distinktivë dhe kartolina.
Duke shpjeguar se interesimi i tij për antikitetet me kalimin e kohës u kthye në një mënyrë jetese, Eyuphan tha: "Produkti im më i vjetër është një organ prej letre 136-vjeçare. Në koleksionin tim kam gjithashtu një organo tutya 133-vjeçare dhe një fonograf model të viteve 1902 dhe 1905. Të gjitha këto janë modele që funksionojnë dhe mund të dëgjohen", tha ai.
Eyuphan deklaroi se entuziastët e sendeve të vejtra si ai shpesh vijnë për të ekzaminuar koleksionin.
"Ka gjithnjë e më shumë njerëz që vijnë këtu, veçanërisht nga jashtë. Ata që vijnë këtu mund të kthehen në të kaluarën si një tunel kohor. Të moshuarit që vijnë për të vizituar thonë: 'Ne e kishim këtë', ai emocionohet. I vendos etiketa produkteve që më dhurohen dhe i prezantoj në ekspozitë. Unë i mbaj gjallë emrat e atyre njerëzve. Katin e parë të këtij pallati e përdorim si kafene dhe dy katet e tjera si sallë ekspozite. Ne i mirëpresim vizitorët", tha ai.