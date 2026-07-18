Turqi, 62-vjeçari transformon materialet e drurit të mbetura në vepra arti në miniaturë
Halil Ibrahim Topçu i cili doli në pension rreth 15 vite më parë, vazhdon në një cep të shtëpisë së tij punimet e tij në miniaturë prej druri, të cilat i ka nisur si hobi 10 vite më parë.
Fikret Delal
18 korrik 2026•Përditësim: 18 korrik 2026
photo: Fikret Delal / AA
Rize
62-vjeçari Halil Ibrahim Topçu, i cili u kthye në artin e drurit pas pensionimit në Rize të Turqisë, përgatit modele të vogla të strukturave të ndryshme duke përdorur materiale të ricikluara, transmeton Anadolu.
Topçu, i cili doli në pension rreth 15 vite më parë, vazhdon në një cep të shtëpisë së tij punimet e tij në miniaturë prej druri, të cilat i ka nisur si hobi 10 vite më parë.
Duke përdorur materiale druri të mbeturinave si hell mbeturinash, arka limoni dhe dërrasa të vjetra dyshemeje, Topçu krijon xhami, shtëpi të vjetra pllajë, Kullat e Vashës, ndërtesa historike dhe punime të ndryshme në miniaturë me ndihmën e një thike, spirale dore, shpuese pa tela dhe ngjitës.
Veprat e krijuara tërësisht me dorë nga Topçu, i cili deri më sot ka përgatitur më shumë se 50 punime, vlerësohen nga njerëzit që e rrethojnë.
"Veprat që kam krijuar më kanë motivuar për vepra të reja"
Halil Ibrahim Topçu për Anadolu tha se ka nisur të bëjë miniatura prej druri për të kaluar kohën e lirë pas daljes në pension.
Duke thënë se fillimisht ka bërë miniatura të veglave të vogla, Topçu u shpreh se me kalimin e kohës iu drejtua veprave më të mëdha dhe më të detajuara.
Topçu theksoi se veprat e tij e motivojnë për vepra të reja: "Së pari fillova të bëja miniatura shumë të vogla si kazma dhe lopata. Sa më shumë që e bëja, aq më shumë më pëlqente. Më pas, fillova të bëja punime më të mëdha prej druri që i dizenjoja në mendje. Këtë e bëj për rreth 10 vjet. I bëj sa herë që më vjen ndonjë dizajn i ri".
"Kurrë nuk kam menduar të mërzitem dhe ta lë"
Duke vënë në dukje se shumica e materialeve që përdor në punimet e tij përbëhen nga produkte të ricikluara, Topçu tha:
"Kjo punë është çështje durimi. Më pëlqen ta bëj. Nuk kam menduar kurrë të mërzitem dhe ta lë. Kur çdo punë përfundon, del një vepër e bukur. Kjo më inkurajon të krijoj vepra të reja. Së fundi, pikturova Kullën e Vashës. Më pas, shtova detin dhe pjesën e akuariumit poshtë. Kur vendosa peshqit shumë më e bukur u bë".
Topçu deklaroi se punimet i ka përgatitur në një cep të shtëpisë së tij, pa asnjë punishte, me pajisje të thjeshta dhe tërësisht me dorë.
Duke u shprehur se shumë njerëz duan t'i blejnë veprat e tij, Topçu tha se nuk ka në plan t'i shesë veprat e tij sepse krijon një kënd hobi në shtëpi.