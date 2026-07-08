Trump thotë se ka të ngjarë të heqë Sirinë nga lista e shteteve sponsorizuese të terrorizmit

Diyar Güldoğan
08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump tha sot se ka të ngjarë të heqë Sirinë nga lista amerikane e shteteve sponsorizuese të terrorizmit, transmeton Anadolu.
"Unë mendoj se do ta bëj. Pse të mos e bëj?", tha Trump kur u pyet nëse do ta heqë Sirinë nga lista e shteteve sponsorizuese të terrorizmit.
Deklaratat e tij erdhën gjatë një takimi me presidentin e Sirisë Ahmed al-Sharaa në margjinat e samitit të NATO-s në kryeqytetin turk Ankara.
Trump tha se al-Sharaa ka bërë "një punë të shkëlqyer".
"Kjo është një pyetje e mirë. Po, do ta bëj", shtoi ai.
Siria është bërë “shumë e qëndrueshme”, tha Trump duke shtuar se “Ajo është stabilizuar vërtet dhe ne jemi krenarë për këtë”.