Sistemet turke anti-dronë siguruan me sukses hapësirën ajrore në Samitin e NATO-s në Ankara

Firdevs Bulut Kartal
14 korrik 2026•Përditësim: 14 korrik 2026
Sistemet anti-dronë të zhvilluara në vend të Turqisë demonstruan aftësitë e tyre në sigurimin e hapësirës ajrore gjatë Samitit të fundit të NATO-s në Ankara, ku ato u përdorën nga forcat e sigurisë si mjete kryesore mbrojtëse, raporton Anadolu.
Masat kundër dronëve janë bërë një element kritik i luftës moderne në vitet e fundit dhe ishin ndër pikat e rëndësishme të agjendës në samit. Udhëheqësit e NATO-s njoftuan nismën "Drone Edge", një përpjekje e përbashkët e mbrojtjes e krijuar për të zbuluar, identifikuar dhe neutralizuar kërcënimet ajrore pa pilot.
Aleatët e NATO-s pritet të investojnë mbi 40 miliardë dollarë në aftësitë kundër dronëve gjatë pesë viteve të ardhshme për të vendosur me shpejtësi zgjidhje gjithëpërfshirëse si radarët e zbulimit, sensorët elektro-optikë, bllokimi elektronik, mashtrimi GPS dhe sistemet e shkatërrimit kinetik.
Teknologjitë kundër dronëve ndahen përgjithësisht në masa neutralizimi pasive dhe aktive, të njohura gjithashtu si sisteme "soft-kill" dhe "hard-kill", në varësi të efektit të tyre në objektiv.
Sektori i mbrojtjes i Turqisë, nën koordinimin e Agjencisë Turke të Industrive të Mbrojtjes (SSB), ka zhvilluar zgjidhje të brendshme për këto kategori. Këto sisteme tashmë janë vënë në dispozicion të forcave vendase të sigurisë dhe kanë arritur sukses të dukshëm në eksport.
"Bogazici Defense Technologies" ofroi aftësi të shtresuara në samitin e Ankarasë, duke përfshirë radarin, sensorët elektro-optikë dhe mashtrimin e koordinatave, ndërsa familja e sistemeve të saj moderne Ilter u vendos në vende kritike për të ofruar mbrojtje të vazhdueshme kundër kërcënimeve të mundshme ajrore pa pilot.
Ilter J400 siguroi bllokim elektronik me rreze të gjatë, ndërsa Ilter HSPAR, ose Radari Hybrid Active Scanned Fazed Array, ofronte gjurmim elektro-optik të mbështetur nga inteligjenca artificiale. Ilter MRKAS, i cili iu dorëzua së fundmi Komandës së Përgjithshme të Xhandarmërisë Turke, u dallua si një nga sistemet më efektive të ndalimit të dronëve të Turqisë në këtë ngjarje.
Familja e produkteve Ilter luajti rol kyç në mbrojtjen e hapësirës ajrore të samitit duke integruar zbulimin, gjurmimin dhe neutralizimin elektronik të objektivit me fuqi IA nën një arkitekturë të vetme komandimi dhe kontrolli. Sistemet e vendosura treguan performancë të lartë gjatë aktivitetit dhe përfunduan misionet e tyre pa dështim, duke ndihmuar në mbrojtjen e krerëve të shteteve dhe qeverive që merrnin pjesë në Samitin e NATO-s.