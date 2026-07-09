Sinem Ozler, e vetmja shefe kuzhine grua në Samitin e NATO-s, krenare për punën e saj

Fatma Nur Duman Arı
09 korrik 2026•Përditësim: 09 korrik 2026
Njëra nga tre kuzhinierët që përgatitën menunë e darkës zyrtare të organizuar për delegacionet ndërkombëtare në kuadër të Samitit të 36-të të Krerëve të Shteteve dhe Qeverive të NATO-s, të mbajtur në Kompleksin Presidencial, ishte edhe Sinem Ozler, e cila figuron në listën e Michelinit.
Ozler, e cila e ka vendosur kuzhinën turke në qendër të karrierës së saj, prezantoi trashëgiminë gastronomike të Turqisë para delegacioneve ndërkombëtare gjatë darkës zyrtare të samitit.
Duke folur për Anadolu, Ozler tha se në kuadër të NATO-s janë zhvilluar përgatitje intensive.
Ajo bëri të ditur se punimet për përgatitjet infrastrukturore kishin vazhduar për tetë muaj, ndërsa ajo dhe ekipi i saj ishin përfshirë në proces para rreth një muaj e gjysmë.
“Na erdhën udhëzime të ndryshme. Na u kërkuan propozime për ushqimet e pritjeve në kategori të ndryshme. Ne si ekipe filluam proceset përgatitore. Për rreth një muaj e gjysmë kemi marrë pjesë në takime, kemi bërë prezantime, demonstrime dhe kemi paraqitur menunë tonë”, tha Ozler.
Duke theksuar se bëhej fjalë për një punë shumë të madhe ekipore, Ozler tha:
“Si tre kuzhinierë, përgatitëm ushqimet tona në kategori të ndryshme. Shkuam atje si tre kuzhinierë dhe ekipet tona. Secili krijoi menutë në fushën e vet. E gjitha ishte kuzhinë turke, kuzhinë e Anadollit. Zonja e parë Emine Erdogan ka një qasje shumë të veçantë në këtë drejtim. Si një kuzhiniere grua edhe unë mora një ftesë. Jam shumë e lumtur për këtë. Zonja Emine u angazhua personalisht me ushqimin dhe mikpritjen”.
Ozler tregoi se nga kuzhinierët ishte kërkuar që t’u përcillnin të ftuarve kuzhinën dhe kulturën turke, duke shtuar se dy ditët gjatë të cilave punuan atje ishin shumë të veçanta dhe stresuese.
Duke theksuar se datat 7-8 korrik ishin shumë emocionuese për ekipin e Kompleksit Presidencial dhe për ta, Ozler tha:
“U ndiem shumë krenarë dhe përjetuam atë stres. Mendoj se ato dy ditë ishin shumë të rëndësishme. Falë Zotit, nga komentet që morëm mendoj se ‘të gjithë ia dolëm me sukses’. Atje punuam me kuzhinën e Anadollit dhe kuzhinën turke, veçanërisht në këtë kategori. Edhe udhëzimi që morëm ishte në këtë drejtim. Punuam në mënyrë që të pasqyronim kulturën tonë dhe të tregonim ushqimet tona”.
- “Përgatitëm një menu të bukur dhe të veçantë”
Duke vënë në dukje se qoftet e mbushura dhe lulet e kungullit të mbushura ishin ndër gatimet e saj karakteristike, Ozler tha për menunë:
“Përgatitëm angjinare dhe angjinaret tona erdhën nga Urla. Të gjitha produktet tona të veçanta i sollëm nga Anadolli. Në këtë mënyrë përgatitëm një menu të bukur dhe të veçantë. Seksioni im ishte pak më i madh, përgatita ushqim për 300 persona. Krijova një menu ku shërbimi të bëhej lehtësisht në të njëjtën kohë dhe ku të gjitha ushqimet të mund të haheshin të ngrohta pa humbur cilësinë. Veçanërisht këmbëngulëm për qoftet e mbushura. Gjithashtu kërkuam posaçërisht hallvën e semolinës. Në kuzhinën tonë edhe gatimet me vaj ulliri kanë një vend shumë të rëndësishëm. Reagimet ishin pikërisht në këtë drejtim. Të gjitha pjatat ishin bosh. Kjo është diçka që e bën shumë të lumtur një kuzhinier. Prandaj u larguam prej andej me shumë krenari dhe gëzim”.
Ozler tha se për të ishte një krenari e madhe të ishte njëra nga tre kuzhinierët e angazhuar në samit dhe e vetmja kuzhiniere grua në mesin e tyre.
“Sa njerëzve në botë u jepet mundësia të përfaqësojnë në një kategori të tillë?”, pyeti Ozler, duke theksuar se kjo e bëri shumë të lumtur.
Ajo tha se gjatë shërbimit të ushqimeve ishte shumë e rëndësishme që kuzhina dhe shërbimi të punonin në sinkron dhe harmoni, duke shtuar se këtë përvojë nuk do ta harrojë gjatë gjithë jetës.
“Zonja Emine Erdogan po zhvillon punë shumë të bukura dhe të vlefshme në këtë fushë”
Duke theksuar se kuzhina turke është shumë e çmuar dhe e vlefshme, Ozler tha:
“Zonja e parë Emine Erdogan po zhvillon punë shumë të bukura dhe të vlefshme në këtë fushë. Në të vërtetë po bëhen punë shumë të mira në fushën e gastronomisë. Ne gjithmonë e shohim këtë mbështetje. Prandaj, të jem përfaqësuese në një nivel të tillë ka qenë për mua një burim krenarie që nuk do ta harroj gjatë gjithë jetës. Unë dhe ekipi im jemi shumë të lumtur. Edhe gjatë procesit të përgatitjeve të gjithë ishin shumë të emocionuar. Shpresojmë që në vende edhe më të mira të mund t’ia prezantojmë kuzhinën tonë gjithë botës”.