Shkencëtarët turq përfundojnë ekspeditën në Arktik me studime të klimës, hapësirës dhe pozicionimit

Uğur Aslanhan, Muhammed Enes Yıldırım
31 korrik 2026•Përditësim: 31 korrik 2026
Shkencëtarët turq kanë përfunduar Ekspeditën e gjashtë Kombëtare të Kërkimit Shkencor Arktik të vendit, duke kryer studime mbi efektet e ndryshimeve klimatike në ekosistemet detare si dhe kërkime në hapësirë dhe teknologjitë e pozicionimit, raporton Anadolu.
Ekspedita TASE-VI u zhvillua nën kujdesin e Presidencës Turke, e koordinuar nga Ministria e Industrisë dhe Teknologjisë dhe e udhëhequr nga Instituti i Kërkimeve Polare i Këshillit të Kërkimeve Shkencore dhe Teknologjike të Turqisë, ose TUBITAK KARE.
Misioni përfshinte 12 projekte shkencore që përfshinin oqeanografinë, biologjinë, kiminë, dinamikën atmosferike, meteorologjinë, gjeodezinë dhe sistemet satelitore. Dymbëdhjetë shkencëtarë turq morën pjesë së bashku me tre studiues nga Argjentina, Bullgaria dhe Uruguai.
Duke udhëtuar me anije deri në 82 gradë gjerësi veriore, ekipi vazhdoi kërkimin nën Strategjinë Kombëtare të Shkencës Polare të Turqisë, duke u fokusuar në ndryshimin e klimës globale, ekosistemet e kërcënuara dhe presionet mjedisore të shkaktuara nga njerëzit.
Profesori Denizhan Vardar i Institutit të Shkencave Detare dhe Menaxhimit të Universitetit të Stambollit tha se ekipi i tij studioi se si ndryshimi i klimës po ndikonte organizmat që jetonin në shtratin e detit. "Puna jonë ka dy komponentë të rëndësishëm. Së pari, ne mblodhëm imazhe nga 28 vende në shtratin e detit për të ekzaminuar mbulimin sipërfaqësor të organizmave atje", tha Vardar.
"Ne po përdorim gjithashtu robotë nënujorë dhe dronë për të përcaktuar kufijtë e zonave ku fillojnë dhe mbarojnë këta organizma. Përveç kësaj, ne po kryejmë imazhe nënujore në vende shumë të rëndësishme dhe interesante, veçanërisht zona përballë akullnajave", u shpreh ai.
Profesoresha e Departamentit të Inxhinierisë Ushqimore të Universitetit Teknik të Stambollit, Filiz Altay tha se projekti i saj me dy pjesë kombinonte nanoteknologjinë, kërkimin hapësinor dhe biologjinë detare.
Pjesa e parë synon të përcaktojë qëndrueshmërinë e nanomaterialeve të prodhuara në laborator në kushte të simuluara hapësinore, tha ajo. "Në pjesën tjetër, ne po punojmë për nxjerrjen e vezikulave të njohura si ekzosome, të cilat mundësojnë komunikimin midis qelizave, nga peshqit vendas në rajon", shtoi Altay.
Një ekip mjekësor qëndroi gjithashtu në detyrë gjatë gjithë ekspeditës për t'iu përgjigjur sëmundjeve dhe urgjencave.
Zëvendës drejtuesi i ekspeditës dhe oficeri mjekësor, profesoresha e asociuar Bengusu Mirasoglu tha se përgatitjet filluan shumë përpara se ekipi të udhëtonte në Arktik, me të gjithë pjesëmarrësit që i nënshtroheshin ekzaminimeve dhe testeve të detajuara mjekësore.
"Qëllimi i kontrolleve ishte parandalimi i rreziqeve të mundshme shëndetësore këtu, marrja e masave paraprake kundër sëmundjeve dhe ofrimi i trajtimit kur është e nevojshme", tha ajo.
Pjesëmarrësit morën trajnime mbi çështjet themelore shëndetësore përpara nisjes, tha Mirasoglu duke shtuar se ekspedita nuk hasi probleme të mëdha mjekësore.
Kryerja e kërkimeve në të njëjtat vende për rreth tre vjet do të siguronte të dhëna të vlefshme afatgjata mbi shkallët e shkrirjes së akullnajave, si dhe efektet më të gjera të ndryshimit të klimës, shtoi Mirasoglu.
Ozel tha se monitorimi i zonave ku uji i ëmbël akullnajor përzihet me ujin e detit do t'i ndihmonte shkencëtarët të kuptojnë më mirë ekosistemin rreth Svalbard dhe të zhvillojnë parashikime për të ardhmen.
Ekspedita gjithashtu testoi sistemet e pozicionimit të bazuara në satelit në kushtet e Arktikut.
Emre Bozdogan, asistent kërkimor në Departamentin e Inxhinierisë Gjeomatike të Universitetit Teknik Gebze, tha se ekipi filloi mbledhjen e të dhënave me tre marrës dhe antena të Sistemit Global të Navigimit Satelitor (GNSS) nga pika e tyre e nisjes në Tromso, Norvegji.