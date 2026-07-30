Shkalla e papunësisë në Turqi bie në nivelin më të ulët rekord

Mücahithan Avcıoğlu
30 korrik 2026•Përditësim: 30 korrik 2026
Shkalla e papunësisë në Turqi ra me 0,5 pikë përqindjeje nga muaji në muaj në 7,6 për qind në qershor, duke shënuar nivelin më të ulët që nga fillimi i regjistrimeve mujore në 2005, treguan sot të dhënat zyrtare, transmeton Anadolu.
Numri i të papunëve të moshës 15-vjeç e lart u ul me 168 mijë nga muaji i kaluar në 2.69 milionë, sipas Institutit të Statistikave Turke (TurkStat). Shkalla e papunësisë ishte 6.5 për qind tek meshkujt dhe 9.8 për qind tek femrat.
Numri i të punësuarve u rrit me 227 mijë nga muaji në muaj në 32.73 milionë në qershor, ndërsa shkalla e punësimit u rrit me 0.3 pikë përqindjeje në 48.9 për qind.
Shkalla e punësimit ishte 66.1 për qind për meshkujt dhe 32 për qind për femrat. Fuqia punëtore në Turqi u zgjerua me 58 mijë persona në 35.42 milionë, me shkallën e pjesëmarrjes në fuqinë punëtore që u rrit me 0.1 pikë përqindjeje në 52.9 për qind.
Shkalla e pjesëmarrjes ishte 70.7 për qind te meshkujt dhe 35.4 për qind te femrat. Papunësia tek të rinjtë e grupmoshës 15-24 vjeç ra me 1.8 pikë përqindjeje nga muaji paraardhës në 12.8 për qind.
Shkalla e papunësisë tek të rinjtë u vlerësua në 10.4 për për meshkujt dhe 17.3 për qind për femrat.
Masa e përbërë e nënshfrytëzimit të punës, e cila përfshin papunësinë, nënpunësimin e lidhur me kohën dhe fuqinë e mundshme të punës, ra me 2 pikë përqindjeje në 28.8 për qind.