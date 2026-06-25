Shefja e OKB-së për migracionin bën thirrje për mbështetje të shpejtë ndërkombëtare pas tërmeteve në Venezuelë

İlayda Çakırtekin
25 qershor 2026•Përditësim: 25 qershor 2026
Shefja e Zyrës së Migracionit të OKB-së bëri thirrje për mbështetje urgjente ndërkombëtare pas tërmeteve vdekjeprurëse që goditën Venezuelën të mërkurën në mbrëmje, transmeton Anadolu.
“Lajme zemërthyese nga Venezuela, ku dy tërmete të fuqishme goditën brenda pak çastesh, me humbje jetësh, shumë të lënduar dhe komunitete të prekura”, shkroi Amy Pope, drejtoresha e përgjithshme e Organizatës Ndërkombëtare të Migracionit (IOM), në platformën sociale amerikane X.
Pope tha se zyra e OKB-së për migracionin po mobilizohet së bashku me partnerët për të vlerësuar nevojat dhe për të mbështetur të prekurit.
“Mbështetja e shpejtë ndërkombëtare është kritike për reagim”, shtoi ajo.
Të mërkurën vonë, presidentja në detyrë e Venezuelës, Delcy Rodriguez, shpalli gjendje të jashtëzakonshme kombëtare pas tërmeteve të fuqishme që goditën bregdetin verior të Karaibeve të vendit, duke shkaktuar dëme të mëdha dhe paralajmërime për cunami në rajon.
Të paktën 32 persona kanë humbur jetën dhe rreth 700 të tjerë janë lënduar, njoftoi sot Rodriguez.