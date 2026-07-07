Shefi i NATO-s dhe partnerët Indo-Paqësorë mbajnë takim të përbashkët në Samitin e Ankarasë

Saadet Gökce
07 korrik 2026•Përditësim: 07 korrik 2026
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte dhe partnerët Indo-Paqësorë të aleancës zhvilluan sot takim të përbashkët në prag të Samitit të NATO-s në Ankara, Turqi, raporton Anadolu.
Presidenti i Koresë së Jugut, Lee Jae Myung dhe ministri i Jashtëm Cho Hyun, ministri i Jashtëm japonez Toshimitsu Motegi dhe ministri i Mbrojtjes Shinjiro Koizumi, ministri i Industrisë së Mbrojtjes Australiane Pat Conroy dhe ministri i Mbrojtjes së Zelandës së Re Chris Penk, morën pjesë në takimin e Katërshes Indo-Paqësore (IP4) të NATO-s, sipas një deklarate nga Ministria e Jashtme e Japonisë.
Pjesëmarrësit diskutuan mbi çështjet ndërkombëtare, përfshirë luftën Rusi-Ukrainë, Kinën, Indo-Paqësorin, përgjigjet ndaj Koresë së Veriut dhe situatën në Iran, thuhet në deklaratë. Ata ranë dakord të forcojnë bashkëpunimin midis NATO-s dhe IP4 në fusha, përfshirë bashkëpunimin në industrinë e mbrojtjes, sigurinë kibernetike dhe teknologjitë e përparuara.
Rutte shprehu qëllimin e aleancës për të forcuar partneritetin e saj me IP4 për t'iu përgjigjur më mirë sfidave me të cilat përballet komuniteti ndërkombëtar, thuhet në deklaratë.
Motegi tha se siguria e Evropës, Atlantikut dhe Indo-Paqësorit është "e pandashme". Ai shtoi se lidhjet e forta midis NATO-s dhe IP4 kontribuojnë në paqen dhe stabilitetin global ndërsa shprehu shpresë për zgjerimin e mëtejshëm të bashkëpunimit me NATO-n dhe thellimin e partneritetit të tyre strategjik.
Samiti në Ankara po mbledh udhëheqësit e aleancës me 32 anëtarë, si dhe partnerët kryesorë, për të diskutuar kapacitetin mbrojtës të Evropës, objektivat e shpenzimeve të mbrojtjes të NATO-s, modernizimin ushtarak dhe mbështetjen e vazhdueshme për Ukrainën.
Edhe pse nuk janë anëtarë të NATO-s, Koreja e Jugut, Australia, Zelanda e Re dhe Japonia janë ftuar në samitet vjetore të aleancës si mysafirë që nga viti 2022.
Takimi i Ankarasë shënon samitin e dytë të NATO-s të organizuar nga Turqia, pas samitit të Stambollit të vitit 2004. Takimi gjithashtu ofron një platformë për takime dypalëshe midis Turqisë dhe vendeve aleate mbi bashkëpunimin politik, të sigurisë dhe ekonomik.