Shefi i NATO-s bën thirrje për prodhim më të shpejtë të mbrojtjes në forumin e Ankarasë

Dilara Hamit
07 korrik 2026•Përditësim: 07 korrik 2026
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, u bëri thirrje të martën aleatëve dhe kompanive të mbrojtjes që të përshpejtojnë prodhimin dhe bashkëpunimin industrial, duke thënë se aleanca duhet t’i shndërrojë shpenzimet më të larta ushtarake në kapacitete konkrete, raporton Anadolu.
Duke folur në Forumin e Industrisë së Mbrojtjes të NATO-s, të zhvilluar në kuadër të samitit të aleancës në Ankara, Rutte tha se qeveritë, forcat e armatosura dhe industria duhet të punojnë së bashku për të siguruar që NATO të mbetet e përgatitur për një mjedis sigurie gjithnjë e më kompleks.
Duke përdorur një analogji nga futbolli, Rutte tha se ekipet e suksesshme varen jo vetëm nga lojtarët kryesorë, por edhe nga struktura më e gjerë mbështetëse, duke e krahasuar këtë punë në ekip me marrëdhënien e NATO-s me qeveritë, ushtritë dhe industrinë e mbrojtjes.
Ai tha se aleatët tashmë kanë filluar t’i kthejnë në veprime angazhimet e marra në samitin e vitit të kaluar, përmes rritjes së shpenzimeve të mbrojtjes dhe zgjerimit të prodhimit industrial.
Sipas Rutte, aleatët evropianë dhe Kanadaja rritën shpenzimet e mbrojtjes me gati 20 për qind vitin e kaluar, duke përfaqësuar një shtesë prej 139 miliardë dollarësh, ndërsa rritjet e kombinuara për vitet 2025 dhe 2026 pritet të arrijnë në 258 miliardë dollarë.
“Paratë janë aty dhe shumë më tepër po vijnë”, tha ai.
Rutte tha se qeveritë dhe industria investuan 37 miliardë dollarë gjatë vitit të kaluar për të forcuar bazën industriale të mbrojtjes së aleancës, duke zgjeruar fabrikat, linjat e prodhimit dhe kapacitetet prodhuese.
- Sigurimi që aleatët të zgjerojnë investimet në mbrojtje
Ministri turk i Mbrojtjes Kombëtare, Yasar Guler, tha se mjedisi aktual i sigurisë tregon se një industri e fortë e mbrojtjes është thelbësore për mbrojtjen e sovranitetit kombëtar dhe forcimin e parandalimit kolektiv të NATO-s.
Ai tha se lufta në Ukrainë ka nxjerrë në pah nevojën për më shumë municione, dronë, mbrojtje ajrore dhe kundër raketore, si dhe inovacion ushtarak.
Ai shtoi se zhvillimet e fundit rreth Ngushticës së Hormuzit kanë nënvizuar rëndësinë e zinxhirëve të sigurt të furnizimit dhe rrugëve të transportit.
“Pyetja themelore për të gjithë ne është: Sa shpejt mund t’i kthejmë angazhimet tona në kapacitete reale?”, tha Guler.
Ai tha se një nga objektivat kryesore të samitit të Ankarasë ishte sigurimi që aleatët të zgjerojnë investimet në mbrojtje, të përmbushin objektivat e reja të kapaciteteve dhe të ndërtojnë një bazë industriale më të fortë, më inovative dhe më rezistente të mbrojtjes transatlantike.
Duke theksuar industrinë turke të mbrojtjes, Guler tha se vendi ka zgjeruar ndjeshëm prodhimin vendas dhe kapacitetet inxhinierike në platformat tokësore, detare dhe ajrore, dronët, luftën elektronike dhe teknologjitë e mbrojtjes ajrore.
- NATO 3.0
Zëvendëspresidenti turk, Cevdet Yilmaz, tha se samiti i Ankarasë shënon fillimin e asaj që ai e përshkroi si “NATO 3.0”, me një theks më të madh te ndarja e barrës dhe kontributet më të forta evropiane brenda aleancës.
Ai tha se sfida e ardhshme për NATO-n do të jetë sigurimi që shpenzimet më të larta të mbrojtjes të shndërrohen në kapacitete industriale dhe aftësi operacionale.
Yilmaz tha se Turqia është bërë eksportuesi i 11-të më i madh i industrisë së mbrojtjes në botë dhe pritet të hyjë në dhjetëshen e parë globale në të ardhmen e afërt.
Ai shtoi se eksportet e mbrojtjes dhe hapësirës ajrore kanë tejkaluar 11 miliardë dollarë gjatë vitit të kaluar, me më shumë se gjysmën e tyre të destinuara për aleatët e NATO-s dhe vendet e Bashkimit Evropian.