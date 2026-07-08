Shefi i mbrojtjes turke pret homologët e NATO-s në selinë ushtarake të gjeneratës së ardhshme

Seyit Şamil Kurt
08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Ministri turk i Mbrojtjes Kombëtare, Yasar Guler organizoi të martën një pritje për ministrat e Mbrojtjes të NATO-s në selinë e përbashkët "Ay Yildiz" (Gjysmëhëna dhe Ylli) në Ankara, si pjesë e Samitit të 36-të të Kryetarëve të Shteteve dhe Qeverive të NATO-s, transmeton Anadolu.
Pritja u mbajt në seksionin "Yildiz" (Ylli) të selisë në ndërtim e sipër, sipas një deklarate të ndarë nga ministria në platformën turke të mediave sociale NSosyal. Guler i mirëpriti të ftuarit në hyrje përpara se të mbante fjalët në aktivitet.
Pritja erdhi ndërsa Turqia pret Samitin e 36-të të Kryetarëve të Shteteve dhe Qeverive të NATO-s në kryeqytetin Ankara, duke mbledhur së bashku udhëheqës dhe zyrtarë të lartë nga e gjithë aleanca.
Shtabi i Përbashkët "Ay Yildiz" konsolidon strukturën komanduese të Forcave të Armatosura Turke në një kompleks të vetëm, duke bashkuar Ministrinë e Mbrojtjes Kombëtare, Shtabin e Përgjithshëm dhe komandat e Forcave Tokësore, Detare dhe Ajrore në një vend, duke dhënë një kontribut strategjik në operacionet e përbashkëta dhe aftësitë komanduese.
I frymëzuar nga gjysmëhëna dhe ylli i flamurit turk, kompleksi u projektua për të përmbushur nevojat aktuale dhe të ardhshme të ushtrisë turke në nivelin më të lartë, me arkitekturën e tij të veçantë, konceptin e ndërtimit të zgjuar, strukturën miqësore me mjedisin dhe infrastrukturën e avancuar teknologjike.
Samiti dy-ditor i Ankarasë, i organizuar nga Turqia, filloi të martën me liderë nga 32 shtetet anëtare të NATO-s, disa partnerë nga rajoni i Azisë-Paqësorit dhe mysafirë të ftuar, përfshirë presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy.
Samiti pritet të nxjerrë në pah unitetin dhe solidaritetin aleat, pavarësisht tensioneve të fundit në marrëdhëniet transatlantike. Çështjet kryesore përfshijnë ndërtimin e vizionit "NATO 3.0", sipas të cilit Evropa pritet të marrë rol udhëheqës në mbrojtjen konvencionale, ndërsa SHBA-ja rivlerëson praninë e saj ushtarake në Evropë.