Shefi i komunikimeve i Turqisë: Përpjekja për grusht shteti e vitit 2016 formësoi të ardhmen e vendit

Mümin Altaş
14 korrik 2026•Përditësim: 14 korrik 2026
Drejtori i Komunikimeve të Turqisë, Burhanettin Duran, ka deklaruar se përpjekja e dështuar për grusht shteti më 15 korrik të vitit 2016 ishte një moment përcaktues për Turqinë dhe u bëri thirrje aleatëve të mbështesin përpjekjet e Ankarasë kundër grupit FETO, duke e përshkruar atë si një kërcënim përtej kufijve të Turqisë, transmeton Anadolu.
Duran tha se ngjarjet e 15 korrikut formësuan të ardhmen e kombit.
“Nata e 15 korrikut të vitit 2016 ishte një natë që formësoi të ardhmen e kombit tonë në çdo aspekt. Fitoren e asaj nate ia detyrojmë qëndrimit të vendosur dhe të pavarur politik të presidentit Recep Tayyip Erdogan dhe udhëheqjes së tij që nga momentet e para”, tha Duran në një video mesazh drejtuar një paneli që shënonte 10-vjetorin e përpjekjes së dështuar për grusht shteti.
Ai tha se anëtarët e grupit FETO sulmuan institucionet shtetërore, parlamentin dhe organizatat mediatike gjatë përpjekjes për grusht shteti, ndërsa qytetarët turq dolën në rrugë pas thirrjes së presidentit Erdogan.
Duran tha se gjatë ngjarjeve u vranë 253 persona dhe mijëra të tjerë u plagosën. Ai shtoi se Turqia e ka larguar ndikimin e FETO-s nga institucionet shtetërore, por ka paguar një çmim të lartë.
“Ne kemi kaluar ditë të vështira dhe sfiduese. Por pavarësisht sa të vështira janë, Turqia, nën udhëheqjen e Recep Tayyip Erdoganit, ka forcën për t’u përballur me kërcënime të tilla ndaj sovranitetit të saj”, tha ai.
Duran u bëri thirrje partnerëve të Turqisë të mbështesin përpjekjet e Ankarasë kundër këtij grupi.
“Ne presim që miqtë tanë të qëndrojnë pranë nesh dhe të veprojnë me një ndjenjë solidariteti kundër strukturave që synojnë sovranitetin dhe demokracinë e kombit tonë. FETO nuk është vetëm një çështje e sigurisë kombëtare që lidhet me Turqinë. FETO është një kërcënim i qartë për çdo vend ku vepron”, tha ai.
Duran gjithashtu tha se përpjekja për grusht shteti tregoi natyrën komplekse të organizatave terroriste dhe kërcënimeve hibride, duke argumentuar se vendet që përballen me sfida të ngjashme duhet të bashkëpunojnë për të zhvilluar zgjidhje të përbashkëta ndaj problemeve globale.