Shefi i kompanisë turke Baykar informon mbretëreshën belge: Dronët janë mbrojtësi më i madh

Rabia İclal Turan
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Kryetari i kompanisë turke të mbrojtjes Baykar, Selcuk Bayraktar i tha Mbretëreshës belge Mathilde se prodhimi masiv i dronëve është një nga mjetet më të fuqishme penguese që një vend mund të ketë, duke thënë "nëse prodhon mjaftueshëm prej tyre, askush nuk mund të të sulmojë", transmeton Anadolu.
Bayraktar i bëri këto komente ndërsa informoi mbretëreshën dhe delegacionin e saj gjatë vizitës së tyre në Qendrën Kombëtare të Teknologjisë, Ozdemir Bayraktar të prodhuesit të dronëve në Stamboll.
Ai dha informacion të detajuar mbi mjetet ajrore pa pilot dhe platformat kamikaze të Baykar.
"Shpresoj të mos keni nevojë t'i përdorni kurrë. Sepse dronët janë në një farë mënyre një mjet pengues në fakt, një nga mjetet më të mëdha penguese. Nëse prodhon mjaftueshëm prej tyre, askush nuk mund të të sulmojë. Kjo është ajo që besojmë ne", i tha Bayraktar delegacionit.
Mbretëresha Mathilde shkoi në Turqi për një vizitë treditore më 10 maj, si pjesë e një misioni ekonomik belg që përfshinte takime me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan, Zonjën e Parë Emine Erdogan dhe ministrin e Tregtisë Omer Bolat si dhe forume biznesi dhe ngjarje të fokusuara në bashkëpunimin dypalësh, përfshirë mbrojtjen dhe ekonominë.