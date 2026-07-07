Shefi i industrisë së mbrojtjes së Turqisë zhvillon bisedime në Samitin e NATO-s në Ankara

Mücahithan Avcıoğlu
07 korrik 2026•Përditësim: 07 korrik 2026
Sekretari i Industrisë së Mbrojtjes të Turqisë, Haluk Gorgun zhvilloi të martën bisedime me zyrtarë të lartë nga Spanja, Polonia dhe Japonia në margjinat e Forumit të Industrisë së Mbrojtjes të NATO-s në Ankara, transmeton Anadolu.
Gorgun tha në platformën turke të mediave sociale NSosyal se ai takoi zëvendësministren e mbrojtjes të Spanjës, Maria-Amparo Valcarce dhe drejtorin e armatimeve kombëtare gjenerallejtënant, Miguel Ivorra Ruiz, ministrin polak të Mbrojtjes, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz dhe ministrin japonez të Mbrojtjes, Shinjiro Koizumi.
Takimet trajtuan hapat për forcimin e bashkëpunimit në industrinë e mbrojtjes, sipas Gorgun.
“Ne do të vazhdojmë të zhvillojmë bashkëpunimin tonë me aleatët dhe vendet mike mbi bazën e besimit të ndërsjellë dhe në përputhje me interesat tona të përbashkëta”, tha ai.