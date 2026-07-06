Sateliti i Turqisë "Turksat 6A" ka kaluar mbi 190 milionë kilometra në hapësirë

Ayşe Böcüoğlu Bodur, Mertkan Oruç
06 korrik 2026•Përditësim: 06 korrik 2026
Sateliti i parë i komunikimit i Turqisë "Turksat 6A", ka udhëtuar më shumë se 192 milionë kilometra në hapësirë që nga nisja e tij më 9 korrik 2024, raporton Anadolu.
Ministri i Transportit dhe Infrastrukturës së Turqisë, Abdulkadir Uraloglu tha për Anadolu se sateliti hyri në shërbim komercial në prill 2025 dhe vazhdon të funksionojë pa ndërprerje, duke forcuar praninë e vendit në hapësirë, ndërsa po punohet në projektin Turksat 7A.
Uraloglu tha se "Turksat 6A" shënon një moment historik të madh për hapësirën dhe aftësitë e komunikimit të Turqisë me zonën e saj të gjerë të mbulimit.
"Turksat 6A u vu në jetë përmes përpjekjeve të përbashkëta të qindra inxhinierëve, studiuesve dhe firmave vendase turq, përfshirë Institutin e Kërkimeve Shkencore dhe Teknologjike (Tubitak) Uzay Space Technologies Institute, Aselsan, CTech dhe Turksat", tha ai duke shtuar se "Sateliti ka përfunduar 437 ditë ose 10.416 orë shërbimi në orbitën 42 gradë lindore".
“Turksat 6A kontribuoi në kapacitetin e komunikimit satelitor të vendit, duke e ngritur avantazhin konkurrues të Turqisë në tregun global të satelitëve në një nivel krejtësisht të ri", theksoi ai.
Uraloglu tha se "Turksat 6A" mbulon rajonet perëndimore dhe lindore, me mbulimin e tij lindor duke u zgjeruar për të përfshirë Indinë, Tajlandën, Malajzinë dhe Indonezinë. Mbulimi i zgjeruar ka rritur shtrirjen totale të popullsisë së satelitëve Turksat në mbarë botën nga 3.5 miliardë në 5 miliardë njerëz, tha ai.
Zona në rritje e mbulimit ka çuar gjithashtu në një rritje të ndjeshme të numrit të kanaleve televizive me bazë të huaja të transmetuara nga satelitët Turksat.
“Zgjerimi në Azinë Jugore përmes 'Turksat 6A' e çoi vrullin e operatorit satelitor Turksat në tregun global të transmetimit në një nivel historik ndërsa numri i kanaleve që transmetojnë nëpërmjet satelitëve të operatorit u rrit 20 për qind vetëm brenda një viti”, tha ai duke vënë në dukje se "Numri i kanaleve të transmetuara me bazë të huaja u rrit 50 për qind gjatë pesë viteve, duke arritur në 69".
Uraloglu tha se "Turksat 6A" hyri në shërbim me një normë prodhimi vendas prej më shumë se 80 për qind dhe vazhdon të operojë në kushte të vështira hapësinore. “Turqia është bërë një nga 11 vendet në botë të aftë për të projektuar, zhvilluar, prodhuar, testuar dhe operuar satelitin e vet të komunikimit në orbitë, falë këtij projekti, i cili ka një jetëgjatësi misioni prej të paktën 15 vjetësh”, tha ai.