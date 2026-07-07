Rutte prezanton 3 projekte shumëkombëshe të mbrojtjes, ndërsa Samiti i NATO-s nis me Forumin e Industrisë së Mbrojtjes

Beril Çanakcı, Muhammed Yasin Güngör
07 korrik 2026•Përditësim: 07 korrik 2026
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, njoftoi tri iniciativa të reja të mbrojtjes, ndërsa Aleanca nisi samitin e saj të vitit 2026 me një forum të industrisë së mbrojtjes, i fokusuar në rritjen e prokurimit të përbashkët dhe bashkëpunimit industrial, raporton Anadolu.
Duke folur në Forumin e Industrisë së Mbrojtjes të NATO-s, aktiviteti i parë zyrtar i samitit dyditor në Ankara, Rutte prezantoi projekte që synojnë zgjerimin e kapaciteteve aleate në transportin ajror, inteligjencë dhe mbikëqyrje.
Nisma e parë është një program shumëkombësh modernizimi i përqendruar në avionët transportues Airbus A400M dhe flotën Airbus A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT).
"Shumë aleatë po njoftojnë zyrtarisht dorëzimin e ardhshëm të avionëve shtesë Airbus A330 MRTT", tha Rutte, duke e përshkruar projektin si një hap drejt forcimit të kapaciteteve strategjike të NATO-s për transport ajror dhe furnizim me karburant.
Ai gjithashtu njoftoi një projekt të përbashkët prokurimi për avionët pa pilot MQ-4C Triton për të përmirësuar kapacitetet e Aleancës në inteligjencë, mbikëqyrje dhe zbulim (ISR).
"Këta avionë shtesë do të ofrojnë mbikëqyrje të vazhdueshme mbi zona të mëdha detare", tha ai.
Njoftimi i tretë i Rutte u fokusua në zëvendësimin e flotës së vjetëruar të Sistemit të Paralajmërimit dhe Kontrollit Ajror (AWACS) të NATO-s.
Aleatët e NATO-s do të blejnë së bashku deri në 10 avionë suedezë të mbikëqyrjes Saab GlobalEye për të zëvendësuar avionët e vjetëruar Boeing E-3A Sentry AWACS të prodhimit amerikan të Aleancës.
Samiti i NATO-s vazhdon deri të mërkurën, ndërsa liderët aleatë do të diskutojnë investimet në mbrojtje, mbështetjen ushtarake për Ukrainën dhe përpjekjet për zgjerimin e bazës industriale të mbrojtjes së Aleancës.