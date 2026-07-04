Rrafshnalta Çambashi mirëpret mysafirët e saj me bukurinë natyrore në rajonin e Detit të Zi
Pllaja në një lartësi prej 2000 metrash në lagjen Kabaduz dhe kampet përreth, duke përfshirë Tashbashi, Ertash dhe Golarda, preferohen me pyjet e tyre të pafundme dhe ajrin e bollshëm me oksigjen.
Eyüp Elevli
04 korrik 2026•Përditësim: 04 korrik 2026
photo: Kazım Cingirt / AA
Ordu
Rrafshnalta Çambashi në Ordu të Turqisë dhe kampet përreth organizojnë udhëtime ditore për banorët vendas që vazhdojnë aktivitetet e tyre bujqësore dhe blegtorale, si dhe për ata që duan të shijojnë natyrën.
Pllaja në një lartësi prej 2000 metrash në lagjen Kabaduz dhe kampet përreth, duke përfshirë Tashbashi, Ertash dhe Golarda, preferohen me pyjet e tyre të pafundme dhe ajrin e bollshëm me oksigjen.
Zona e cila magjeps me natyrën e saj, filloi të gjallërohet me banorët dhe vizitorët vendas pasi moti u ngroh.
Njerëzit që vijnë në pllaja dhe kampe nga rrethet, veçanërisht nga lagjet rurale, mbjellin fara dhe fidanë të perimeve të ndryshme në kopshtet e tyre. Barinjtë i kalojnë ditët duke kullotur kopetë e tyre të imta dhe bagëtitë në livadhe.
Ata që duan të largohen nga zhurma e qytetit kalojnë kohën në natyrë ku lulëzojnë lule shumëngjyrëshe.
- "Është koha për të kaluar një kohë të mirë në pllajë"
61-vjeçari Sefa Kaya, i cili erdhi në shtëpinë e tij në kampin Tashbashi me familjen, tha për Anadolu se ishte bukur të punojë tokën.
Duke thënë se në kopshtin e tij mbolli lakër jeshile, panxhar të mbështjellë dhe patate, Kaya tha: "Natyra e këtij vendi është shumë e bukur. Era e shiut në mëngjes në pyjet me pisha i magjeps njerëzit. Gjithçka është e natyrshme këtu", tha ai.
Faruk Duman po ashtu deklaroi se sa herë që ka kohë vjen me familjen në pllajë dhe ndihmon të afërmit e tij që kanë shtëpi këtu me punët e vreshtit dhe kopshtit.