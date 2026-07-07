ROKETSAN është bërë kontraktor në projektet e reja të aftësive mbrojtëse të NATO-s

Firdevs Bulut Kartal
07 korrik 2026•Përditësim: 07 korrik 2026
Drejtori i Përgjithshëm i ROKETSAN-it, Murat Ikinci, njoftoi se kompania është ndër kontraktorët në projekte të ndryshme të aftësive mbrojtëse që do të zhvillohen në kuadër të Forumit të Industrisë së Mbrojtjes të NATO-s 2026, transmeton Anadolu.
Në një postim në llogarinë e tij në rrjetet sociale, Ikinci tha: “Si ROKETSAN, morëm pjesë në ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjeve për projektet e Aftësive të Fuqisë Goditëse, Sistemeve të Integruara të Mbrojtjes Ajrore dhe Kundër Raketore, si dhe Aftësive Hapësinore dhe të Mbikëqyrjes, në të cilat jemi ndër kontraktorët në kuadër të Forumit të Industrisë së Mbrojtjes të NATO-s 2026".
Ikinci theksoi se këto bashkëpunime do të forcojnë kapacitetet e përbashkëta mbrojtëse të Turqisë dhe NATO-s, duke shtuar se ROKETSAN do të vazhdojë të kontribuojë në këto projekte me teknologjitë e avancuara dhe sistemet e saj parandaluese.
Në një postim në llogarinë zyrtare të ROKETSAN-it në rrjetet sociale u tha: “Vazhdojmë të prodhojmë për mbrojtje të fortë, teknologji të avancuar dhe siguri të përbashkët!”