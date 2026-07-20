Republika Turke e Qipros Veriore shënon 52-vjetorin e Operacionit të Paqes të Turqisë të vitit 1974

Seyit Şamil Kurt
20 korrik 2026•Përditësim: 20 korrik 2026
LEFKOSA/STAMBOLL (AA) - Republika Turke e Qipros Veriore (TRNC) mbajti një ceremoni për të shënuar 52-vjetorin e Operacionit të Paqes të Turqisë në Qipro të vitit 1974 dhe 20 Korrikun - Ditën e Paqes dhe Lirisë, raporton Anadolu.
Ceremonia e mbajtur pranë Monumentit të Ataturkut në kryeqytetin Lefkosa u ndoq nga presidenti i TRNC-së, Tufan Erhurman, nënpresidenti i Turqisë, Cevdet Yilmaz, kryetari i Kuvendit të TRNC-së, Ziya Ozturkler, kryeministri Unal Ustel, zyrtarë të tjerë të lartë nga të dy vendet dhe qytetarë.
Ceremonia filloi me një minutë heshtje dhe intonimin e himnit kombëtar turk, pas së cilës u vendosën kurora me lule pranë monumentit.
Ceremonia përfundoi pasi Erhurman dhe Yilmaz nënshkruan librin përkujtimor pranë monumentit.
- Ndërhyrja si fuqi garantuese
Qiproja është përfshirë prej dekadash nga një mosmarrëveshje mes grekëve qipriotë dhe turqve qipriotë, pavarësisht përpjekjeve diplomatike të Kombeve të Bashkuara për të arritur një zgjidhje gjithëpërfshirëse.
Sulmet etnike që nisën në fillim të viteve 1960 i detyruan turqit qipriotë të tërhiqeshin në enklava për sigurinë e tyre.
Në vitin 1974, një grusht shteti i grekëve qipriotë me synimin për ta aneksuar ishullin me Greqinë çoi në ndërhyrjen ushtarake të Turqisë si fuqi garantuese për të mbrojtur turqit qipriotë nga përndjekja dhe dhuna. Si rezultat, në vitin 1983 u themelua Republika Turke e Qipros Veriore.
Vitet e fundit janë zhvilluar përpjekje të herëpashershme për arritjen e paqes, përfshirë edhe një iniciativë të pasuksesshme në vitin 2017 në Zvicër, nën kujdesin e vendeve garantuese, Turqisë, Greqisë dhe Mbretërisë së Bashkuar.
Administrata Greke Qipriote u bë pjesë e Bashkimit Evropian në vitin 2004, po atë vit kur grekët qipriotë bllokuan në mënyrë të njëanshme planin e OKB-së për t'i dhënë fund mosmarrëveshjes shumëvjeçare.