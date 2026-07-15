Raporti zbulon rrjetin ushtarak të FETO-s para tentativës për grusht shteti të vitit 2016

Raportet e përgatitura në kuadër të hetimeve ndaj Organizatës Terroriste Fetullah (FETO) dhe dëshmitë e të dyshuarve kanë zbuluar detaje kyçe mbi rrjetin e fshehtë ushtarak të grupit brenda Forcave të Armatosura Turke (TSK), raporton Anadolu.
Dhjetë vjet pas përpjekjes së dështuar për grusht shteti nga FETO më 15 korrik të vitit 2016, hetimet kanë zbuluar mënyrën se si funksiononte struktura e fshehtë ushtarake e organizatës.
Sipas deklaratave të përfshira në dosjet hetimore, grupi krijoi një sistem me shumë nivele, i cili shkonte përtej rekrutimit të kadetëve ushtarakë. Ai përfshinte identifikimin e kandidatëve, përgatitjen e tyre për provimet e pranimit, manipulimin e proceseve të intervistimit, monitorimin e tyre gjatë arsimimit ushtarak dhe ndjekjen e aktiviteteve të tyre pas diplomimit.
Një raport i përgatitur në vitin 2020 nga Komanda Provinciale e Xhandarmërisë së Stambollit, në kuadër të një hetimi të Prokurorisë Publike Kryesore të Stambollit, tha se FETO filloi depërtimin në TSK në vitin 1977 duke vendosur anëtarët e saj brenda këtij institucioni.
Raporti tha se organizata kaloi më shumë se katër dekada duke ndërtuar rrjetin e saj brenda institucioneve shtetërore dhe shoqërisë përmes strategjive në zhvillim.
Ai theksoi se pasi shumë anëtarë u zbuluan përmes hetimeve disiplinore në vitet 1980 dhe 1990, organizata braktisi metodat e mëparshme dhe kaloi në strukturën e fshehtë “konfidenciale”, të cilën e përdori më vonë.
Sipas raportit, studentët ushtarakë të përjashtuar përmes procedurave disiplinore më vonë u bënë figura të larta brenda rrjetit të fshehtë ushtarak të FETO-s, për shkak të njohurive të tyre të hollësishme mbi forcat e armatosura.
Raporti gjithashtu arriti në përfundimin se, ndërsa disa anëtarë të strukturës së fshehtë morën pjesë në përpjekjen për grusht shteti të 15 korrikut, të tjerë vazhduan aktivitetet e tyre në mënyrë sekrete.
Ai tha se metodat e rekrutimit, hierarkia organizative, terminologjia, disiplina, praktikat e komunikimit dhe taktikat operative mbetën kryesisht të pandryshuara nga viti 1977 deri në vitet e fundit.
- Mashtrimi në provime dhe manipulimi i intervistave
Dëshmitë e të dyshuarve gjithashtu detajuan mënyrën se si FETO manipuloi provimet e pranimit në shkollat ushtarake.
Një i dyshuar i identifikuar si S.T., i përshkruar si zv/menaxher brenda organizatës, tha se rekrutëve u ishte thënë se mashtrimi në provime ishte i justifikuar, sepse ata po i shërbenin fesë.
Ai tha se anëtarëve u ishte thënë: “Kjo është luftë dhe mashtrimi lejohet në luftë”.
S.T. tha se organizata i referohej dhënies së pyetjeve të vjedhura të provimeve anëtarëve të saj si “mësimi i pushtimit” dhe u kërkonte rekrutëve të bënin një betim para se t’u dorëzoheshin pyetjet.
Sipas dëshmive, kandidatët gjithashtu udhëzoheshin të fshihnin identitetin e tyre fetar gjatë intervistave për shkollat ushtarake, duke veshur xhinse, duke i stiluar flokët me xhel, duke mësuar këngë të njohura dhe duke dhënë qëllimisht përgjigje sipërfaqësore ndaj pyetjeve rreth fesë.
Një i dyshuar i identifikuar si M.O.T. tha se ishte udhëzuar të vishej në mënyrë joformale, të sillej si një person me prirje të majta gjatë intervistave dhe të studionte përmbledhje të veprës “Miu dhe njerëzit” (Of Mice and Men) në rast se do të pyetej për libra.
- Sistemi i kodimit dhe frikësimi
Dëshmitë e dëshmitarëve treguan gjithashtu se FETO depërtoi në bordet e intervistave ushtarake dhe përdori numra të koduar të kandidatëve për të identifikuar anëtarët e organizatës.
Një dëshmitar bashkëpunues i identifikuar si E.K. tha se anëtarët e komisioneve përdornin modele numerike në numrat e identifikimit të kandidatëve për të dalluar rekrutët e lidhur me organizatën nga aplikantët e tjerë.
Deklaratat përshkruan gjithashtu se si studentët që hynin në shkollat ushtarake me meritë, por që nuk kishin lidhje me FETO-n, përballeshin me ngacmime sistematike përmes një praktike të njohur si “Skuadra e Shokut”.
Sipas një viktime të identifikuar si N.P.G., instruktorët e lidhur me organizatën u ushtronin studentëve të synuar ndëshkime të tepruara fizike dhe u bënin presion që të largoheshin nga shkollat ushtarake.
- Denoncime të rreme dhe programe të fshehta
Një i dyshuar i identifikuar si A.C.E. përshkroi se si individë të njohur brenda organizatës si “Bilgin” zhvillonin fushata shpifëse kundër personelit ushtarak.
Ai tha se këta anëtarë, të cilët kishin aftësi të larta në fushën e informatikës, mbanin në shtëpi sasi të mëdha pullash postare dhe dërgonin letra anonime me denoncime të rreme, ndërsa zhvillonin gjithashtu fushata shpifjeje në internet.
Sipas dëshmisë së tij, persona pa asnjë lidhje me FETO-n raportoheshin në mënyrë të rreme si anëtarë të organizatës, veçanërisht pas datave 17-25 dhjetor 2013, në atë që grupi brenda tij e quante “hollim”.
Ai tha gjithashtu se organizata mbante një arkiv digjital të paligjshëm të njohur si “BIM”, ku ruheshin të dhëna të hollësishme personale për individë, përfshirë jetën familjare, bindjet politike, zakonet personale dhe prirjet fetare.
Hetuesit zbuluan gjithashtu se FETO kishte zhvilluar sistemet e veta operative dhe programe të enkriptimit për të shmangur lënien e gjurmëve digjitale.
Një platformë e bazuar në Linux, e njohur si “Matrix”, e cila funksiononte ekskluzivisht nga pajisje USB, u mundësonte anëtarëve të përdornin kompjuterë pa hyrë në sistemin kryesor operativ.
Një dëshmitar bashkëpunues i identifikuar si S.A. tha se sistemi ishte krijuar për të mos lënë asnjë provë digjitale në kompjuterët pritës, duke u mundësuar anëtarëve të komunikonin dhe të ruanin informacione pa u zbuluar.