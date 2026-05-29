Presidenti turk shënon 573-vjetorin e çlirimit të Stambollit, vlerëson trashëgiminë e Mehmedit II

Gizem Nisa Çebi Demir
29 Maj 2026•Përditësim: 29 Maj 2026
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, ka shënuar 573-vjetorin e çlirimit osman të Stambollit, duke e përshkruar ngjarjen jo vetëm si një fitore të madhe ushtarake, por edhe si një kthesë historike që solli paqe, siguri dhe ringjallje në qytet, raporton Anadolu.
Duke folur në programin “Nga çlirimi i Stambollit te çlirimi i zemrave”, të organizuar nga dega e Stambollit e Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim (AK) në Qendrën e Kongreseve Halic, Erdogan përkujtoi ata që morën pjesë në çlirimin e vitit 1453 të udhëhequr nga Sulltan Mehmed II, i njohur si Fatih Sultan Mehmet.
“Në këtë ditë domethënëse, përkujtoj me mëshirë të gjithë të parët tanë që morën pjesë në çlirimin e Stambollit 573 vjet më parë dhe që u martirizuan ose u bënë veteranë në muret e qytetit”, tha Erdogan.
“Gjithashtu kujtoj me respekt atë komandant të lavdishëm që çliroi Stambollin në moshën 21-vjeçare. U beftë i bekuar dhe i mbarë përvjetori i 573-të i çlirimit”, shtoi ai.
Erdogan tha se çlirimi ishte “jo thjesht një fitore e madhe” apo një ngjarje që “hapi dhe mbylli një epokë”, por “transformimi i errësirës në dritë në një nga qytetet më të çmuara të botës”.
Ai tha se ai solli paqe dhe siguri të qëndrueshme, promovoi tolerancën ndaj njerëzve me prejardhje dhe besime të ndryshme dhe ringjalli një qytet që kishte rënë në rënie.
- Stambolli: “molla e syrit” e Turqisë
Duke cituar historianin e ndjerë Halil Inalcik, Erdogan tha se Sulltan Mehmedi II punoi pa u lodhur për çlirimin dhe më pas rindërtoi Kostandinopojën si një qytet madhështor turko-islam përmes vakëfeve dhe institucioneve publike.
Erdogan gjithashtu iu referua thënies profetike të lidhur shpesh me çlirimin e Kostandinopojës: “Kostandinopoja do të çlirohet patjetër. Sa komandant i mrekullueshëm do të jetë komandanti që do ta çlirojë dhe sa ushtri e mrekullueshme do të jetë ajo ushtri”.
Ai e përshkroi çlirimin si hallkën më të ndritshme në zinxhirin e fitoreve që filloi me Betejën e Manzikertit në vitin 1071 dhe tha se ai tregoi atë që kombi turk mund të arrijë në ndjekje të idealeve të tij.
Duke iu referuar episodit të famshëm kur anijet osmane u transportuan mbi tokë drejt Bririt të Artë, Erdogan tha se ky veprim pasqyronte vendosmërinë dhe besimin në fitore të Sulltan Mehmedit.
Ai tha se Stambolli ka qenë “molla e syrit” e kombit që nga viti 1453 dhe kritikoi ata që, sipas tij, ende kundërshtojnë trashëgiminë e çlirimit. Ai argumentoi se thirrjet për të ndryshuar statusin e Stambollit ose kritikat ndaj identitetit historik të qytetit pasqyrojnë një mosmarrëveshje të pazgjidhur me këtë trashëgimi.
Presidenti turk tha se Turqia do të vazhdojë ta mbrojë Stambollin si trashëgimi të Fatih Sultan Mehmetit dhe do të marrë frymëzim nga çlirimi për arritje të ardhshme.
“Nëse vërtet besojmë, punojmë dhe këmbëngulim përballë vështirësive, nuk ka detyrë që nuk mund ta kryejmë dhe as synim që nuk mund ta arrijmë”, tha ai, duke iu referuar vendosmërisë së famshme të Sulltan Mehmedit për të çliruar qytetin.