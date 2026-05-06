Presidenti turk pret në takim homologun e tij algjerian në Ankara

Asiye Latife Yılmaz
06 Maj 2026•Përditësim: 06 Maj 2026
Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, ka pritur në takim në Ankara homologun e tij algjerian, Abdelmadjid Tebboune, gjatë vizitës zyrtare të këtij të fundit në Turqi, transmeton Anadolu.
Erdogan e priti personalisht Tebbounen me të mbërritur në aeroportin Esenboga në kryeqytetin turk.
Pasi zunë vendet e tyre në zonën e ceremonisë, Tebboune përshëndeti regjimentin e ceremonial të gardës, ndërsa dy liderët zhvilluan një takim të shkurtër në aeroport.