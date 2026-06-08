Presidenti turk pret në Stamboll presidenten në detyrë të Venezuelës

Seyit Şamil Kurt
08 qershor 2026•Përditësim: 08 qershor 2026
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, ka pritur me një ceremoni zyrtare në Stamboll presidenten në detyrë të Venezuelës, Delcy Rodriguez, raporton Anadolu.
Pas ceremonisë së mirëseardhjes në Zyrën Presidenciale në Dolmabahce, dy liderët zhvilluan bisedime dypalëshe dhe në nivel delegacionesh.
Në takim morën pjesë edhe zv/presidenti turk, Cevdet Yilmaz, ministri i Punëve të Jashtme, Hakan Fidan, ministri i Energjisë dhe Burimeve Natyrore, Alparslan Bayraktar, ministri i Industrisë dhe Teknologjisë, Mehmet Fatih Kacir, ministri i Tregtisë, Omer Bolat, drejtori i komunikimeve, Burhanettin Duran, si dhe këshilltari kryesor i presidentit për politikë të jashtme dhe siguri, Akif Çagatay Kiliç.
Rodriguez po zhvillon vizitë në Turqi me ftesë të presidentit Erdogan.