Presidenti turk pret kryeministrin e sudanez në Ankara, diskutohen marrëdhëniet dypalëshe dhe çështjet rajonale

Gizem Nisa Çebi Demir
20 Maj 2026•Përditësim: 20 Maj 2026
Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan priti kryeministrin sudanez Kamil Idris, i cili ndodhet për një vizitë pune në Turqi, në Kompleksin Presidencial në Ankara, transmeton Anadolu.
Gjatë takimit u diskutuan marrëdhëniet dypalëshe mes Turqisë dhe Sudanit, si dhe çështje rajonale dhe globale, tha Drejtoria e Komunikimeve e Turqisë në platformën sociale turke NSosyal.
Erdogan tha se dy vendet synojnë të avancojnë më tej marrëdhëniet përmes hapave ekzistues dhe të ardhshëm, duke theksuar se Turqia vazhdon të mbështesë fuqishëm sovranitetin dhe integritetin territorial të Sudanit.
Presidenti turk gjithashtu tha se Ankaraja po punon për të ndihmuar në përfundimin e konfliktit në Sudan dhe rikthimin e normalitetit, duke shtuar se Turqia mbështet përpjekjet diplomatike për vendosjen e një armëpushimi dhe nisjen e një procesi gjithëpërfshirës politik.
Erdogan theksoi se ndihma humanitare që synon lehtësimin e vuajtjeve të popullit sudanez do të vazhdojë të rritet gjatë kësaj periudhe.
Në takim morën pjesë edhe nënpresidenti turk Cevdet Yilmaz, ministri i Jashtëm Hakan Fidan, ministri i Energjisë dhe Burimeve Natyrore Alparslan Bayraktar, ministri i Bujqësisë dhe Pylltarisë Ibrahim Yumakli dhe drejtori i Komunikimeve Burhanettin Duran.