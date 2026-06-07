Presidenti turk paralajmëron se ndryshimet klimatike kërcënojnë njerëzimin si lufta dhe pandemitë

Gizem Nisa Çebi Demir
07 qershor 2026•Përditësim: 07 qershor 2026
Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan paralajmëroi se ndryshimet klimatike përbëjnë një kërcënim serioz për njerëzimin, duke i krahasuar efektet e tyre me luftërat dhe pandemitë globale, ndërsa theksoi arritjet e iniciativës së Turqisë “Zero Mbetje”, raporton Anadolu.
“Çështja e klimës është një problem serioz që kërcënon gjithë njerëzimin, ashtu si luftërat dhe pandemitë globale”, tha Erdogan në darkën gala të Forumit Zero Mbetje në Stamboll.
“Po jetojmë në një epokë ku inteligjenca artificiale dhe teknologjitë e reja po përshpejtojnë prodhimin, ndërsa zakonet e konsumit të pakujdesshëm po e shterojnë natyrën”, shtoi ai.
Duke theksuar shtrirjen ndërkombëtare të përpjekjeve mjedisore të Turqisë, Erdogan tha se Lëvizja “Zero Mbetje” është shndërruar në një mobilizim global mjedisor të njohur nga OKB-ja.
Presidenti tha se projektet dhe praktikat e zbatuara në kuadër të kësaj nisme kanë sjellë përfitime të mëdha ekonomike dhe mjedisore.
“Me projektet dhe praktikat e zbatuara përmes Lëvizjes Zero Mbetje, kemi kontribuuar gjithsej me 365 miliardë lira turke në ekonominë tonë”, tha ai.
Nisma gjithashtu ka ndihmuar në kursimin e burimeve të rëndësishme natyrore, tha Erdogan.
“Kemi arritur të kursejmë 2 trilionë litra ujë, 270 miliardë kilovat-orë energji, 60 miliardë litra naftë dhe 390 milionë metra kub hapësirë landfilli”, shtoi ai.
Presidenti turk gjithashtu theksoi përparimin e vazhdueshëm në riciklim dhe rikuperim të burimeve.
“Shkalla jonë e rikuperimit, e cila ishte 13 për qind në vitin 2017, u rrit në 37,53 për qind në vitin 2025. Ne do ta rrisim këtë normë në 60 për qind deri në vitin 2035 dhe në 70 për qind deri në vitin 2053”, tha ai.