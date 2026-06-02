Presidenti turk Erdogan takon në Ankara kryetarin e Këshillit të Sovranitetit të Sudanit

Esra Tekin
02 qershor 2026•Përditësim: 02 qershor 2026
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan dhe kryetari i Këshillit të Sovranitetit të Sudanit Abdel Fattah al-Burhan diskutuan të martën marrëdhëniet dypalëshe dhe çështjet rajonale gjatë një takimi në Ankara, transmeton Anadolu.
Sipas Drejtorisë së Komunikimeve të Turqisë, Erdogan ka thënë se Ankaraja po i vazhdon përpjekjet për të ndalur gjakderdhjen në Sudan.
Ai ka theksuar se po punohet për zhvillimin e marrëdhënieve mes Turqisë dhe Sudanit në shumë fusha, veçanërisht në tregti, bujqësi, energji dhe mbrojtje.