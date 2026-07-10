Dy liderët zhvilluan një takim në Pallatin Vahdettin, përpara se të zhvillonin bisedime dypalëshe.

Presidenti turk Erdogan pret homologun liberian Dy liderët zhvilluan një takim në Pallatin Vahdettin, përpara se të zhvillonin bisedime dypalëshe.

Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan priti në Stamboll homologun e tij liberian, Joseph Nyuma Boakai, raporton Anadolu.

Dy liderët zhvilluan një takim në Pallatin Vahdettin, përpara se të zhvillonin bisedime dypalëshe.

Në takimin me liderin e Afrikës Perëndimore morën pjesë gjithashtu drejtori i Komunikimeve i Turqisë, Burhanettin Duran, si dhe këshilltari kryesor i Erdoganit për politikën e jashtme dhe sigurinë, Akif Çagatay Kiliç.

