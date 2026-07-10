Presidenti turk Erdogan pret homologun liberian

Saadet Gökce, Kaan Bozdoğan
10 korrik 2026•Përditësim: 10 korrik 2026
Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan priti në Stamboll homologun e tij liberian, Joseph Nyuma Boakai, raporton Anadolu.
Dy liderët zhvilluan një takim në Pallatin Vahdettin, përpara se të zhvillonin bisedime dypalëshe.
Në takimin me liderin e Afrikës Perëndimore morën pjesë gjithashtu drejtori i Komunikimeve i Turqisë, Burhanettin Duran, si dhe këshilltari kryesor i Erdoganit për politikën e jashtme dhe sigurinë, Akif Çagatay Kiliç.