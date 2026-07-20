Presidenti turk Erdogan përkujton 52-vjetorin e Operacionit të Paqes në Qipro

Fatma Zehra Solmaz
20 korrik 2026•Përditësim: 20 korrik 2026
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, përkujtoi 52-vjetorin e Operacionit të Paqes në Qipro, duke nderuar me mëshirë "dëshmorët heroikë" dhe duke shprehur mirënjohje për veteranët, raporton Anadolu.
Ai gjithashtu uroi popullin turk qipriotë për Ditën e Paqes dhe Lirisë më 20 korrik dhe përcolli përshëndetjet e tij për "vëllezërit dhe motrat turq qipriotë" në një postim në platformën turke të mediave sociale NSosyal.
"Si atdheu amë dhe vend garantues, ne nuk do ta lëmë kurrë vetëm popullin turk qipriotë në luftën e tij të drejtë", tha Erdogan.
Ndërsa përkujtimet vazhduan në të gjithë Republikën Turke të Qipros Veriore (TRNC), anijet e marinës turke u hapën për vizita publike në Portin Turistik të Girnes për të shënuar 52-vjetorin e Operacionit të Paqes në Qipro të 20 korrikut 1974, njoftoi të hënën Komanda e Forcave të Sigurisë së TRNC-së.
Anijet përfshijnë nëndetësen TCG I. Inonu, anijen e sulmit të shpejtë TCG Zipkin dhe fregatën TCG Gokova, ndërsa vizitorët mund të vizitojnë anijet gjatë orareve të përcaktuara gjatë gjithë ditës.