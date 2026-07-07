Presidenti turk Erdogan mirëpret Trumpin në Ankara

Diyar Güldoğan
07 korrik 2026•Përditësim: 07 korrik 2026
Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan priti sot homologun e tij amerikan Donald Trump në kryeqytetin Ankara ndërsa nisi Samiti dy-ditor i NATO-s, raporton Anadolu.
Erdogani e priti Trumpin me një ceremoni zyrtare në kompleksin presidencial, ku diskutuan mbi çështjet rajonale dhe ndërkombëtare. Gjithashtu pati 21 të shtëna topi në nderim të presidentit amerikan që po viziton vendin.
Ndërsa Trumpi mbërriti në kompleks, ekipi akrobatik i Forcave Ajrore Turke, Turk Stars, kreu një fluturim ceremonial për të mirëpritur presidentin amerikan. Para se të zhvillonin bisedime dypalëshe dhe ndërdelegacione, Erdogan dhe Trump u takuan me mediat.
Erdogani tha se beson që Samiti mund të sjellë një "vendim të favorshëm" mbi përpjekjen e gjatë të Turqisë për të blerë avionë luftarakë F-35 nga SHBA-ja.
"Çështja e F-35 nuk është e re për ne. E kemi diskutuar me SHBA-në më parë dhe kemi marrë një angazhim në lidhje me pesë avionët. Me vullnetin e Zotit, besoj se një vendim i favorshëm për çështjen e F-35 do të dalë nga ky Samit i Liderëve", shtoi ai.
Duke iu referuar mbështetjes së mundshme të SHBA-së për programin vendas të avionëve luftarakë KAAN të Turqisë, përfshirë furnizimet e mundshme me motorë, Erdogan tha se do ta diskutojë çështjen me Trumpin gjatë Samitit.
"Unë besoj se ai do ta përsërisë këtu lajmin e mirë që na ka ndarë tashmë", tha Erdogan.
Në vitin 2019, gjatë mandatit të parë të Trumpit, SHBA-ja e pezulloi Turqinë nga programi F-35 pasi kundërshtuan blerjen e sistemit rus të mbrojtjes nga raketat S-400, duke pretenduar se sistemi rus do të rrezikonte avionët luftarakë.
- "Ne do t'i sjellim shumë çështje në axhendën tonë në një përfundim të suksesshëm"
Trump, nga ana e tij, u zotua të heqë Aktin e Kundërshtimit të Kundërshtarëve të Amerikës përmes Sanksioneve (CAATSA) të vendosur ndaj Turqisë disa vite më parë.
"Ne do t'i heqim sanksionet. Ne nuk duam të sanksionojmë miqtë", tha Trump.
Më parë, presidenti turk e kishte përshëndetur personalisht Trumpin pas mbërritjes së tij në Aeroportin Esenboga. Të dy udhëheqësit biseduan shkurtimisht pasi presidenti amerikan zbriti nga avioni. Trump përshëndeti njësinë ceremoniale të Regjimentit të Gardës duke thënë "Merhaba asker" (Përshëndetje, ushtar) në turqisht.
Erdogani dhe Trumpi më vonë shkuan në Shtëpinë Shtetërore për Mysafirët të aeroportit, ku pozuan për një fotografi zyrtare përkujtimore.
Në një mesazh të veçantë, Erdogani tha se është i kënaqur që priti Trumpin në Ankara, duke shprehur besimin se bashkëpunimi i ngushtë i të dy udhëheqësve do të ndihmojë në prodhimin e rezultateve pozitive në një sërë çështjesh.
"Unë besoj se, falë solidaritetit tonë dhe marrëdhënieve të forta me z.president, ne do t'i sjellim shumë çështje në axhendën tonë në një përfundim të suksesshëm", tha Erdogani në platformën turke të mediave sociale NSosyal.
Më vonë të martën në mbrëmje, presidenti Erdogan dhe zonja e parë Emine Erdogan do të organizojnë një pritje dhe darkë zyrtare shtetërore në kompleksin presidencial për krerët e shteteve dhe qeverive dhe bashkëshortet e tyre që marrin pjesë në Samitin e 36-të të Kryetarëve të Shteteve dhe Qeverive të NATO-s.
Më parë, kryetari i Shtabit të Përbashkët të SHBA-së, gjenerali Dan Caine vizitoi Anitkabir-in, mauzoleun e themeluesit të Republikës së Turqisë, Mustafa Kemal Ataturk. Caine, i shoqëruar nga një delegacion amerikan, mbajti një moment heshtjeje përpara se të vendoste një kurorë në mauzoleun e Ataturkut.
Krerët e shteteve dhe qeverive të NATO-s, si dhe udhëheqës nga vendet kryesore partnere, po takohen në Ankara për Samitin e aleancës në vitin 2026, i cili do të përqendrohet në zbatimin e angazhimeve për shpenzimet e mbrojtjes të dakordësuara në takimin e vitit të kaluar në Hagë, mbështetjen ushtarake për Ukrainën dhe zgjerimin e prodhimit industrial të mbrojtjes.