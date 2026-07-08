Presidenti turk Erdogan mirëpret liderët e NATO-s në samitin në Ankara

Diyar Güldoğan
08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, mirëpriti liderët që marrin pjesë në Samitin e 36-të të NATO-s në kryeqytetin Ankara, raporton Anadolu.
Erdogan dhe Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, përshëndetën secilin kryetar shteti ose qeverie, përfshirë presidentin amerikan Donald Trump, teksa ata mbërritën në vendin ku po mbahet samiti në Kompleksin Presidencial.
Liderët e NATO-s pozuan për një foto familjare para se Erdogan dhe Rutte të mbanin fjalimet e mirëseardhjes.
Në samit do të diskutohen hapat e ndërmarrë në lidhje me vendimin për rritjen e investimeve në mbrojtje, si dhe përpjekjet e aleancës në fushat e parandalimit dhe mbrojtjes.
Liderët gjithashtu do të shkëmbejnë pikëpamje mbi kërcënimet, rreziqet dhe sfidat ndaj hapësirës euroatlantike, si dhe do të trajtojnë situatën në Ukrainë dhe zhvillimet që po ndodhin në jug të aleancës.
Pritet që Erdogan të zhvillojë takime me disa nga liderët homologë në margjinat e samitit.
Turqia - një anëtare e NATO-s për më shumë se 70 vjet - iu bashkua aleancës në vitin 1952.