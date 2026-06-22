Presidenti turk dhe kryeministri irakian diskutojnë marrëdhëniet dypalëshe dhe çështjet rajonale

Seyit Şamil Kurt
22 qershor 2026•Përditësim: 22 qershor 2026
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, dhe kryeministri i Irakut, Ali al-Zaidi, kanë zhvilluar një bisedë telefonike ku diskutuan marrëdhëniet dypalëshe midis vendeve të tyre, si dhe çështje rajonale dhe globale, njoftoi Drejtoria e Komunikimeve e Turqisë, transmeton Anadolu.
Gjatë telefonatës, Erdogan ka thënë se Turqia dëshiron t’i avancojë më tej marrëdhëniet me Irakun në periudhën e re, duke theksuar se ekziston potencial i konsiderueshëm për bashkëpunim, veçanërisht në energji, industrinë e mbrojtjes dhe transport.
Ai gjithashtu e ka ftuar al-Zaidin të vizitojë Turqinë për konsultime gjithëpërfshirëse, thuhet në deklaratën e drejtorisë në platformën sociale turke NSosyal.