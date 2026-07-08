Presidenti francez shkon për vrap në mëngjes në Ankara përpara seancës së samitit të NATO-s

Şeyma Erkul Dayanç
08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Presidenti francez, Emmanuel Macron shkoi për një vrap në mëngjes në kryeqytetin turk Ankara të mërkurën përpara se të merrte pjesë në seancën e samitit të NATO-s, transmeton Anadolu..
Macron vrapoi në parkun Segmenler në lagjen Cankaya të qytetit, ku ndodhen ndërtesat qeveritare dhe pothuajse të gjitha ambasadat e huaja.
I shoqëruar nga rojet e tij të sigurisë, Macron përshëndeti kalimtarët gjatë vrapimit.
Macron është planifikuar të marrë pjesë në takimin e Këshillit të Atlantikut të Veriut në nivel të krerëve të shteteve dhe qeverive. Më pas ai pritet të zhvillojë takime dypalëshe para se ta mbyllë ditën me një angazhim për shtyp.
Krerët e shteteve dhe qeverive të NATO-s po marrin pjesë në samitin e aleancës 2026. Takimi dyditor përqendrohet në zbatimin e angazhimeve për shpenzimet e mbrojtjes të rënë dakord në samitin e vitit 2025, mbështetjen ushtarake për Ukrainën dhe zgjerimin e prodhimit industrial të mbrojtjes.
Samiti po zhvillohet mes debatit të rinovuar mbi ndarjen e barrës transatlantike dhe pasigurisë së vazhdueshme mbi luftën Rusi-Ukrainë