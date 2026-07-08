Presidenti Erdogan takon homologun francez në kuadër të samitit të NATO-s

Diyar Güldoğan
08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, u takua të mërkurën me homologun e tij francez, Emmanuel Macron, në kryeqytetin Ankara, transmeton Anadolu.
Takimi me dyer të mbyllura në kompleksin presidencial u zhvillua në margjinat e samitit dyditor të NATO-s të organizuar nga Turqia.
Samiti në Ankara mblodhi udhëheqësit e aleancës me 32 anëtarë, si dhe partnerët kryesorë, për të diskutuar kapacitetin mbrojtës të Evropës, objektivat e shpenzimeve të mbrojtjes të aleancës, modernizimin ushtarak dhe mbështetjen e vazhdueshme për Ukrainën.
Takimi në Ankara shënon samitin e dytë të NATO-s të organizuar nga Turqia, pas samitit të Stambollit të vitit 2004. Takimi gjithashtu ofron një platformë për takime dypalëshe midis Turqisë dhe vendeve aleate mbi bashkëpunimin politik, të sigurisë dhe ekonomik.
Turqia - anëtare e NATO-s për gati 75 vjet - iu bashkua aleancës në vitin 1952.